Die Rahmenhandlung – Die Wohnstube ist jetzt auch eine Messe Aus dem Salon in die Kirche: Neu macht beim Literaturfestival von Alon Renner auch der Kulturmarkt mit. Aber der intime Rahmen bleibt. Stefan Busz Boris Müller (Foto)

Nachrichten aus dem Büchergebiet: Mit dabei ist Hildegard E. Keller, Autorin, Regisseurin. Foto: Renée Kilcher

«Literatur schafft Räume», sagt Alon Renner. Bei ihm kann man sie begehen. In seinem Haus in Wiedikon findet «Die Rahmenhandung» statt, es ist ein mehrtägiges Literaturfestival, das privater nicht sein kann. Denn gelesen wird im Schlafzimmer, in der Wohnstube, der Bibliothek und im Keller.