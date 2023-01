Strafe für dubiose Transfers – Die Wut der Juventini ist kolossal Mitten in der Saison werden Juventus Turin 15 Punkte abgezogen. Aus Protest kündigen Tausende Anhänger ihre Pay-TV-Abos. Das System der Serie A gerät in Gefahr. Oliver Meiler aus Rom

Stehen hinter ihrem Herzensclub: Einige Fans von Juventus Turin können ihr Team bald nur noch im Stadion unterstützen, nicht aber vor dem Fernseher. Foto: Jonatahn Moscrop (Getty Images)

Wut ist ein formidabler Treiber. Wenn sie dann auch noch in den sozialen Medien geteilt und beschleunigt wird, ist sie schnell uferlos. Das Volk der Juventini, der Anhänger von Juventus Turin, bringt mit einer Welle von Kündigungen von Pay-TV-Verträgen seinen Zorn über das zum Ausdruck, was es als kolossale Ungerechtigkeit empfindet: nämlich die Bestrafung des Vereins mitten in der Serie-A-Saison.