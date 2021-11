Zweitwohnungen in Zürich – Die Zahl der Apartments steigt 3720 Apartments sind Ende September in der Stadt Zürich registriert worden – 250 mehr als im Vorjahr. Vor allem im Kreis 4 verzeichnen die Statistiken einen konstanten Anstieg.

Grosses Angebot in der Stadt Zürich: Liegenschaft mit mehreren professionell bewirtschafteten Apartments. Foto: Raisa Durandi

Corona hat Auswirkungen auf den Stadtzürcher Zweitwohnungsmarkt. Wie Statistik Stadt Zürich am Dienstag mitteilte, hat sich die Zahl der Apartments, die ständig belegt sind, im laufenden Jahr von 38 auf 46 Prozent erhöht.

Der Grund dafür sehen die Statistiker in der sinkenden Nachfrage nach Business- und Ferien-Apartments aufgrund der Pandemie. Im zweiten Corona-Jahr hätten deshalb verschiedene Anbietende damit begonnen, Apartments in der Stadt als möblierte Erstwohnungen zur Verfügung zu stellen.

Beliebte Zentrumsnähe

Als Apartment gelten möblierte Wohnungen sowie professionell bewirtschaftete Wohnungen, die auch für kurze Zeit sowohl touristisch als auch geschäftlich vermietet werden. Ende September betrug die Zahl der Apartments in Zürich 3720, was einer Zunahme von 250 gegenüber dem Vorjahr entspricht. In 1700 Apartments waren Personen angemeldet, weshalb sie als Erstwohnungen gelten.

Was ist was? Auch Apartments ohne angemeldete Personen gelten als Zweitwohnungen. Apartments, die belegt sind, werden als Erstwohnungen erfasst. Grafik: Statistik Stadt Zürich

Gemäss Statistik werden rund 10 Prozent aller Wohnungen im Hochschulquartier und in der City als Apartments vermietet. Auch in anderen zentral gelegenen Quartieren wie Langstrasse, Werd, Hard, Alt-Wiedikon, Seefeld oder Mühlebach stellen Statistiker erhöhte Werte fest. Die grösste Zunahme von Apartmentwohnungen gab es in den letzten Jahren im Kreis 4: Hier sei die Zahl um rund 100 pro Jahr angestiegen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zweitwohnungsanteil bleibt konstant

Die privat genutzten Zweitwohnungen, von denen es in Zürich derzeit 4870 gibt, konzentrieren sich wiederum auf den Kreis 1 sowie auf die angrenzenden Quartiere Enge, Mühlebach und Seefeld. Zu den Zweitwohnungen zählen auch die 2020 Apartments, für die keine Personen mit ständigem Wohnsitz angemeldet sind.

Der Anteil Zweitwohnungen an allen Wohnungen in der Stadt Zürich lag Ende September bei 3 Prozent und entspricht damit dem Wert des Vorjahres.

tif

