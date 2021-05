Sweet Home: Soft Surf und Dolce Vita – Die zehn coolsten Sommerstyles Ferienstimmung satt Feierabendfrust: Diese neuen Wohntrends zaubern ein Lächeln auf Ihr Gesicht. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Memory

Gespeichertes Sommergefühl: Fundstücke und Erinnerungen vergangene r Reiseabenteuer. Foto über: The Socialite Family

Schwelgen Sie in Erinnerungen: Denken Sie an die letzten Ferien am Meer, an den Strand, an den Städtetrip, die Abenteuerreise – und machen Sie dies in der Wohnung sichtbar. Das geht mit Fotos, die Sie vielleicht gross aufziehen, mit Souvenirs, mit Fundstücken, Raumduft und Musik. Integrieren Sie solche Memory-Stillleben in den Alltag. Das kann auf dem Regal sein, dem Nachttisch, einer Kommode – genau da, wo Sie eben ein bisschen Sommergefühl brauchen!

2 — Improvised

Gemütliche Improvisation: Klappbett mit bunten Kissen für die Siesta oder Sommergäste. Foto über: Savvy Home Blog

Das Schönste an der schönsten Jahreszeit ist die Unkompliziertheit, die das warme Wetter mit sich bringt. Man zieht von drinnen nach draussen, macht mal Siesta und übernachtet vielleicht gar auf der Terrasse. Bringen Sie mehr Improvisation in Ihre Wohnung. Stellen Sie Klappbetten auf, decken Sie den Tisch auf dem Balkon, machen Sie ein Picknick im Wohnzimmer und bringen Sie mit typischen Sommerfarben Lebensfreude in den Raum.

3 — Hotel room

Schlafen wie im Hotel: Muster und Farben sorgen für mehr Wohnlichkeit im Schlafzimmer. Foto: Broste Copenhagen

Weil das Reisen wieder eine besondere Angelegenheit geworden ist, also nicht mehr alltäglich und selbstverständlich, ziehen vermehrt Looks aus den Hotels in die Wohnung. Allerdings ist das ein Trend, der schon etwas länger zu sehen ist, in Form von Boxspringbetten oder dem Wunsch, allgemein mehr aus dem Schlafzimmer zu machen. Hotel-Room-Style daheim ist cool geworden – genau wie die echten Hotels! Denn da wird immer mehr auf einen entspannten Stil gesetzt. Schauen Sie sich dazu die Geschichte vom vergangenen Freitag nochmals an: Höchste Zeit für ein Goodtime-Hotel. Entscheiden Sie sich also für einen schönen Bettüberwurf, für Zierkissen auf dem Bett, für Farben und Muster. Stellen Sie einen Tisch, Sessel, Garderoben und chice Leuchten in den Raum. Und hängen Sie Bilder auf! Und wenn Sie schon dabei sind, ziehen Sie das im Badezimmer auch gleich durch.

4 — Rough Rustic

Vergessen Sie perfekt: Grobes und Raues bringt Sinnlichkeit ins Zuh ause. Foto über: Planète Déco

Etwas, das wir in den Ferien und auf Reisen lieben, sind die authentischen Dinge, die wir an anderen Orten finden. Die farbigen Teppiche, die man im Ferienhaus hatte, die riesigen alten Körbe, die Holzbänke oder die Keramik. Diese Dinge sind im Wohnbereich wichtig geworden. Man sucht sie halt nicht mehr nur auf Reisen, sondern auch in Onlineshops. Das Rustikale, Ursprüngliche, Seingelassene bringt eine willkommene Sinnlichkeit in eine oft allzu perfekte Wohnwelt.

5 — Greenhouse

Grün, grüner, Sommer: Das Gartenhausfeeling zieht e in . Foto: Ferm Living

Mal ehrlich, wenn ich gerade zum Fenster rausschaue, leuchten die Bäume vor meinem Fenster zwar grün, aber rundum ist alles grau! Ich hoffe, ich beende diesen Blogbeitrag noch schnell genug, damit ich auf den Markt gehen kann, um Blumen zu kaufen! Blumen, Pflanzen und Bäume sind wichtig geworden in den Räumen. Das wird im Sommer noch unterstützt mit Sommermöbeln, die auch auf den Balkon oder in den Garten passen. Dieser hübsche Klappstuhl von Ferm Living ist ein schönes Beispiel dafür.

6 — Modern Maritim

Finca am Meer: Streifen zeigen sich dezent, gelebt und mit edlen Materialien. Foto über: Planète Déco

Was erzählt am einfachsten die Geschichte des Sommers? Ja, alles, was ans Meer erinnert. Da sind zuerst einmal Streifen und das Farbpaar Blau und Weiss. Doch der moderne, maritime Stil ist eher verhalten, die Streifen zeigen sich auf Leinen, die Möbel lassen an eine Finca oder ein Strandhaus denken, die Bilder erinnern an Matisse und die Wohnaccessoires an Brocante-Märkte. Also keine poppigen Blockstreifen oder weiss lackierte Clubmöbel!

7 — Dolce Vita

Sorgt für die beste Sommerlaune: Essen und g eniessen wie in Bella Italia. Foto über: Eat the Ground

Ja, wir sehnen uns nach Positano, nach Sizilien, nach Zitronenhainen und dem Aperitivo im Schatten eines Olivenbaumes. Genau diese Stimmung ist nun ein Wohntrend geworden. Sie zeigt sich mit prächtiger Keramik, bestickten Tischtüchern, Spitzendeckchen, Bettüberwürfen mit Fransen, grossen Schalen mit Zitronen und Bücherregalen voller italienischer Klassiker – natürlich antiquarisch gekauft!

8 — Mediterranean Chic

Terracotta, verhaltene Streifen, Krüge und Schalen mit mediterranem Flair. Foto: Zara Home

Wer wissen will, welche Wohnstile gerade besonders kommerziell und angesagt sind, der klickt ganz einfach Zara Home an. Niemand ist schneller im Aufnehmen, Umsetzen und Kopieren von erfolgreichen Styles. So zeigen sich dort gerade viele besonders hübsche Dinge, die an Ferien am Mittelmeer denken lassen. Denn alles, was mediterran ist, bringt stilvoll Sommerlaune ins Haus.

9 — Vintage Rattan

Für Liebhaber: Edle Antiquitäten aus Rattan. Foto: Atelier Vime

So ziemlich das Gegenteil von Massenkonsum betreibt das fantastische Atelier Vime. Hier findet man aussergewöhnliche, antike Fundstücke und alle vermitteln auf edelste Art die mediterrane Lebensweise. So entdeckt man hier auch Vintage Rattan – ein Trend für Kenner und Liebhaber. Denn selbstverständlich sind solche echten Möbel und Wohnaccessoires Einzelstücke und haben ihren Preis.

10 — Soft Surf

Surffeeling beim Frühstück: Denn der Surflook ist längst salonfähig. Foto über: Lili in Wonderland

Zum Schluss kommen wir von der Villa zurück in die normale Wohnung. Der Soft-Surf-Style passt da nämlich ganz gut rein! Surfen ist schon lange kein Abenteuer mehr, das nur wilde Kerle betreiben. Es surfen gerade alle. So ist auch der Surflook alltäglicher geworden und man kann ruhig sein mintfarbenes Board in die gute Stube mit den Skandimöbeln stellen. Diese peppt man aber, zumindest für den Sommer, mit Seegrasteppichen und Korbmöbeln ein wenig auf!

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.