Kiesgrube in Tagelswangen – Die Zeit der grossen Löcher rückt näher Die geplanten Kiesgruben in Tagelswangen werden viel Lastwagenverkehr verursachen. Der Bau des Brüttener Tunnels könne die Zahl der Fahrten reduzieren, sagen SBB und Kanton. Doch die Anwohner sind skeptisch. Heinz Zürcher

Zwischen Tagelswangen (links) und der Autobahn A1 (rechts) soll eine der drei Kiesgruben entstehen. Foto: Marc Dahinden

Am Freitag hat die kantonale Baudirektion den Gestaltungsplan für die drei Kiesgruben bei Tagelswangen festgesetzt. Das Papier regelt, wie der Kies abgebaut werden darf und wie die Gruben wieder aufzufüllen sind. Der Eingriff in die Landschaft ist massiv, umfasst die gesamte Abbaufläche doch rund 33 Hektaren – ein Gebiet so gross wie etwa 46 Fussballfelder.