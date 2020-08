Gericht weist Rekurs ab – Die Zooseilbahn ist einen Schritt weiter Gute Nachrichten für den Zoo Zürich. Es könnte klappen mit der Seilbahn zum Zoo. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis die Gondeln fahren. Hélène Arnet

Zukunft? Die Seilbahn vom Bahnhof Stettbach zum Zoo Zürich ist umstritten. Visualisierung: Zoo Zürich

Es passt nicht allen, dass eine Seilbahn vom Bahnhof Stettbach zum Zoo Zürich gebaut werden soll. Insbesondere die Waldschneise, welche diese zur Folge hätte, ist manchen ein Dorn im Auge. Und die Anwohner an der zukünftigen Talstation befürchten Mehrverkehr, da nicht alle mit dem Zug anreisen.

Jetzt hat aber der Zoo einen wichtigen Sieg errungen. Das Baurekursgericht hat die Einwendungen, die gegen den Eintrag der Seilbahn im kantonalen Gestaltungsplan eingereicht wurden, entweder abgewiesen oder ist nicht darauf eingetreten. Dies teilte der Zoo am Dienstagmittag mit. Allerdings ist der Entscheid noch nicht rechtskräftig, da die Beschwerdefrist noch läuft.

«Die Seilbahn ist in der Hinsicht die mit Abstand nachhaltigste aller Varianten für Besucher, in den Zoo zu gelangen.» Andreas Hohl, Verwaltungsrat Zooseilbahn

Trotzdem steigt das Stimmungsbarometer im Zoo Zürich, der gerade in letzter Zeit grosse Probleme mit der Erschliessung hatte. Wegen Corona reisen mehr Besucherinnen und Besucher mit dem Auto statt mit dem öffentlichen Verkehr an, was das Parkplatzproblem noch verschärft.

Andreas Hohl, Delegierter des Zooseilbahn-Verwaltungts, ist denn auch «hocherfreut» über den Entscheid. Die Verkehrssituation am Zoo erfordere dringend Lösungen, sagt er: «Die Seilbahn ist in der Hinsicht die mit Abstand nachhaltigste aller Varianten für Besucher, in den Zoo zu gelangen.»

Noch kann die Seilbahn ausgebremst werden. Geht eine Beschwerde gegen den Entscheid ein, muss sich das Verwaltungsgericht mit dem Thema befassen. Doch auch wenn der Eintrag in den kantonalen Gestaltungsplan erfolgt ist, schweben noch keine Gondeln auf den Züriberg. Erforderlich ist dann noch die Plangenehmigung durch den Bund.