Beschenkt sich der ZSC zum 90-Jahre-Jubliäum selbst?

Für die ZSC Lions gibt es am heutigen Abend bereits vor Beginn der Partie etwas zu feiern: Am 15. Oktober 1930 wurde die Eishockey-Sektion des Zürcher Schlittschuh-Clubs ins Leben gerufen. Der ZSC feiert deshalb heute mit einem "Jubiläumsspiel" sein 90-jähriges Bestehen.

Wollen die Zürcher ihre Freude nicht trüben, muss heute also ein Sieg her. Der Saisonstart verlief für die Lions bisher "okay". Drei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber. Zuletzt überzeugten die ZSC Lions mit einem 3:1-Erfolg über Lausanne.