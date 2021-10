Erneute Niederlage gegen die Lakers – Die ZSC Lions geraten wieder aus dem Tritt 3:4 nach Penalty gegen die Rapperswil-Jona Lakers – das Zürcher Starensemble nimmt einfach keinen Schwung auf. Ex-ZSCler Cervenka ist der Mann des Abends. Simon Graf

Wieder aus dem Gleichgewicht geraten: Die ZSC Lions (hier Denis Malgin) straucheln gegen die Lakers. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Eigentlich wäre es so einfach. Eigentlich wissen es alle. Das späte 3:3 gegen die Lakers zeigte es wieder einmal: Tore fallen bevorzugt, wenn sich Stürmer in die Zone vors Tor wagen. So wie Chris Baltisberger, der den Puck vor Nyffeler noch zum Ausgleich nach 59:28 ablenkte. Und doch tun es diese ZSC Lions viel zu selten. Sie sind die Meister des Herumkurvens. Das ist nicht neu. Aber in diesem Winter, in dem so viel von ihnen erwartet werden darf, noch augenscheinlicher.

Und so fand ihre Mini-Erfolgsserie nach den beiden Siegen über Servette (7:5) und in Ambri (2:0) gegen die Rapperswil-Jona Lakers ihr jähes Ende. Der Tscheche Roman Cervenka entschied das Zürichsee-Derby mit zwei brillant verwandelten Penaltys. Bei den ZSC Lions traf nur Hollenstein einmal, beim zweiten Anlauf scheiterte er am starken Nyffeler. Damit setzte es für die Lions nach dem 1:3 vom 15. Oktober bereits die zweite Niederlage gegen die Lakers ab. Was angesichts des Potenzials dieser beiden Teams ein Hohn ist.

Die 3 Infos einblenden Roman Cervenka Der 35-Jährige, in der Saison 2018/19 bei den ZSC Lions, ist ein Glücksfall für die Lakers. Jedesmal, wenn er den Puck berührt, macht er etwas Sinnvolles damit. Wie beim Pass zum 3:2 und bei seinen zwei verwandelten Penaltys. Chris Baltisberger Mit seinem dritten Saisontor gleicht der kantige Flügel spät auf 3:3 aus. Ein Lohn für seine Bemühungen, nach seinem Schienbeinbruch wieder auf sein Topniveau zu kommen. Noah Meier Wegen der Verletzung Trutmanns (er fällt nicht länger aus) kam der Jungverteidiger zum ZSC-Saisondebüt. Mit 12 Punkten bei den GCK Lions hatte er sich dieses auch verdient. Doch dann erhielt er nur einen 51-Sekunden-Einsatz. Schade.

Eigentlich hätte man meinen können, dass die ZSC Lions nach ihrem jüngsten Aufschwung etwas Selbstvertrauen getankt hätten. Doch sie sind in dieser Saison, trotz allen Talents, immer noch ein zartes Pflänzchen. Ein Fehler genügte, um sie aus der Bahn zu werfen: der unsaubere Pass Guebeys auf Malgin in der 27. Minute, der zum 1:2-Anschlusstors Wicks führte. Hatten die Zürcher zuvor Vorteile gehabt, spielten bis zur zweiten Pause fast nur noch die Lakers.

Die Tore der Gäste fielen dann später: In der 52. Minute überraschte Ex-ZSCler Brüschweiler den zuvor tadellosen Waeber mit einem Schüsschen durch die Beine zum 2:2. Zwei Minuten später spielte Azevedo einen Rückpass ins Niemandsland, drei Rapperswiler stürmten davon, Mitchell krönte den schnellen Konter mit dem 3:2. Dank Chris Baltisberger reichte es für die ZSC Lions dann immerhin noch zu einem Punkt.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Rapperswil-Jona 3:4 n.P. (2:0, 0:1, 1:2) 7337 Zuschauer. – Tore: 14. Azevedo (Krüger) 1:0. 17. Malgin (Noreau/Ausschluss Djuse) 2:0. 27. Wick 2:1. 52. Brüschweiler (Dünner, Forrer) 2:2. 54. Mitchell (Cervenka, Zangger) 2:3. 60. (59:28) Chris Baltisberger (Noreau/ZSC Lions ohne Torhüter) 3:3. – Penaltyschiessen: Cervenka 0:1; Quenneville, Nyffeler hält. Zangger Latte; Andrighetto, Nyffeler hält. Eggenberger, Waeber hält; Hollenstein 1:1. Lammer, Waeber hält; Malgin, Nyffeler hält. Profico, Waeber hält; Azevedo daneben. Hollenstein, Nyffeler hält; Cervenka 1:2. – Strafen: Je 4-mal 2 Minuten. ZSC Lions: Waeber; Weber, Geering; Noreau, Marti; Guebey, Phil Baltisberger; Meier; Sigrist, Malgin, Hollenstein; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Quenneville; Diem, Schäppi, Pedretti. Rapperswil-Jona: Nyffeler; Vouardoux, Profico; Sataric, Djuse; Jelovac, Maier; Baragano; Lammer, Albrecht, Cervenka; Zangger, Rowe, Eggenberger; Wick, Dünner, Forrer; Wetter, Mitchell, Brüschweiler; Neukom. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Trutmann, Bodenmann, Riedi und Morant, Rapperswil-Jona ohne Lehmann, Aebischer und Moses (alle verletzt). – Die ZSC Lions ab 58:27 bis 59:28 ohne Torhüter. 58:34 Timeout ZSC Lions.

Es ist verblüffend, wie wenig bei den Zürchern auch nach sieben Saisonwochen noch zusammenpasst. Ihr Spiel erschöpft sich meist in bemühter Abwehrarbeit und ein paar Sololäufen. Das stellt Headcoach Rikard Grönborg kein gutes Zeugnis aus. Irgendwann sollte bei diesen ZSC Lions langsam eine Aufwärtstendenz zu erkennen sein. Und etwas Konstanz.

Vielleicht passen die Puzzleteile in der Offensive ja nicht richtig zusammen. Aber dann müssten die Rollen halt anders verteilt werden. Oder wenigstens die alte Hockey-Weisheit beherzigt, dass man dort hingehen sollte, wo es wehtut: vors Tor.

