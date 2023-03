Zürichs erstes Jugendhaus hat eine bewegte Geschichte. Hier ein kurzer Überblick:

Von 1772 bis 1842 befand sich auf dem Gelände des heutigen Dynamo ein Heilbad. Am 3. August 1842 kaufte der Bierbrauer Wilhelm Reiser das Drahtschmidli, 1843 errichtete er eine Brauerei. Nach mehreren Eigentümerwechseln war 1906 Schluss, denn nach der Errichtung des Limmattunnels wurde das Bier aufgrund der Sprengungen trübe, und das Drahtschmidli fiel in den Besitz der Stadt Zürich. Anfang der 30er-Jahre kam dann die Idee eines Jugendhauses erstmals auf. Wegen des Zweiten Weltkriegs wurde die Errichtung jedoch verschoben. Nach den Jugendbewegungen der 80er-Jahre renovierte die Stadt Zürich das Drahtschmidli-Areal, das jetzt einen neuen Namen hatte: Dynamo.

Das neue Konzept: war, Jugend- und Undergroundströmungen zu fördern. Mit der Schliessung des Platzspitz Anfang der 90er-Jahre zog die Drogenszene an den Oberen Letten, doch das Dynamo erzielte weiterhin Besucherrekorde. Nach Ende der Drogenszene-Ära in Zürich entwickelte sich das Dynamo zu seiner heutigen Form – mit Erweiterungen wie dem Werk 21 und dem Werkbereich, der verschiedene Werkstätten umfasst. Zu dieser Metallwerkstatt sagt Elena Marti, Leiterin des Werkbereiches im Dynamo: «Wenn man heute eine Metallwerkstatt in Zürich bauen würde, würde man sie möglichst in einem Industriequartier verstecken, weil eine solche Werkstatt laut ist und stört. Bei uns ist sie im Mittelpunkt. Sie ist laut, sie stört, und sie gehört einfach dazu.»