CVP und BDP fusionieren – Die Zürcher CVP hat nun ihren vierten Namen Die Präsidien von CVP und BDP haben den Zürcher Fusionsvertrag unterschrieben. Die «Mitte» ist das nächste Kapitel in der fast 125-jährigen Geschichte der politischen Katholiken. Pascal Unternährer

Feierlicher Akt mit oranger Maske: BDP-Präsident Thomas Hürlimann und CVP-Präsidentin Nicole Barandun präsentieren in Wangen-Brüttisellen den Fusionsvertrag: Die Partei heisst nun «Die Mitte Kanton Zürich». Foto: PD

Die CVP ist für einmal im Mittelpunkt – thematisch und geografisch. In Wangen-Brüttisellen, dem Mittelpunkt des Kantons Zürich, haben Parteipräsidentin Nicole Barandun und BDP-Präsident Thomas Hürlimann an diesem kalten, aber sonnigen Dienstag den Fusionsvertrag unterschrieben. Künftig segeln sie gemeinsam unter der «Mitte»-Flagge – so wie die nationalen Parteien auch.

«Es geschah in einer Atmosphäre des Aufbruchs», berichtet Barandun. Und sie sagte auch: «Es führte kein Weg daran vorbei.» An jeder Standaktion hätten sich die Parteiaktivisten anhören müssen, ihre Politik sei in Ordnung, aber das «C» störe und sei altmodisch.