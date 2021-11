Penaltysieg gegen Fribourg – Die Zürcher Löwen leben wieder! Mit einem 5:4 nach Penaltys revanchieren sich die ZSC Lions bei Gottéron für die bittere Niederlage tags zuvor. Vieles stimmt noch nicht, aber ihr Kampfgeist gefällt. Simon Graf

Endlich wieder jubeln: Die ZSC Lions zeigen gegen Gottéron Moral. Foto: Martin Meienberger (freshfocus)

Als Patrick Geering, ausgerechnet er, den Puck in der 53. Minute mit dem Schlittschuh zum 3:4 ins eigene Tor wischte, kam einem der Spruch des Bundesliga-Fussballers Jürgen Wegmann in den Sinn: «Zuerst hatten wir kein Glück, dann kam noch Pech dazu.»

Doch für einmal liessen sich die ZSC Lions, die in dieser Saison oft so schnell aus der Bahn geworfen werden konnten, nicht knicken. Sie drückten nochmals vehement auf den Ausgleich, und Azevedo erzwang ihn in der 57. Minute mit einer schönen Einzelleistung.

So kam es wie am Montag zum Penaltyschiessen, und diesmal blieb Goalie Ludovic Waeber makellos. Er stoppte alle Freiburger Versuche, und so war es Azevedo vorbehalten, den letzten Penalty zum Sieg zu verwandeln. Die Szenerie erinnerte ein bisschen an Robert Nilsson und seinen Meisterpenalty 2014 in Kloten. Obschon die ZSC Lions natürlich noch weit entfernt sind von einer meisterlichen Form. Doch die Erkenntnis der beiden Duelle gegen Gottéron ist: Sie leben wieder!

Justin Azevedo Der Kanadier ist mit seinem späten 4:4 und dem verwandelten Penalty der Matchwinner für die Zürcher. Das gab es noch nicht oft. Chris Di Domenico Der Freiburger Spektakelmacher strotzt vor Selbstvertrauen. Wenn er in der Zürcher Zone mit dem Puck am Stock herumkurvte, war ihm dieser kaum zu nehmen. Doch für einmal fehlte ihm die Effizienz. Lionel Marchand Der 20-jährige Jungstürmer kam zu seinem zweiten Einsatz bei den ZSC Lions, allerdings erhielt er nur gut vier Minuten Eiszeit. Bei den GCK war er als Goalgetter aufgefallen.

Beim 3:4 in Freiburg Montag war Weber in der 57. Minute beim Laufduell mit Brodin ausgeruscht und hatte so den späten Ausgleich begünstigt und die Niederlage im Penaltyschiessen eingeleitet. In der Reprise im Hallenstadion traf der aus der NHL zurückgekehrte Verteidiger, der bisher vieles schuldig geblieben ist, bereits nach 33 Sekunden mit einem wuchtigen Schuss zum 1:0. Doch wie schon tags zuvor, als sie dreimal vorgelegt hatten, schafften es die Zürcher auch diesmal nicht, sich abzusetzen.

Mottet (7.) und Schmid (8.) machten innert 101 Sekunden aus dem 0:1 ein 2:1, wobei damit die Netto-Spielzeit gemeint ist. Denn weil zuerst die Schiedsrichter beim zweiten Freiburger Tor einen hohen Stock überprüften und dann Rikard Grönborg noch die Coach’s Challenge nahm, weil er eine Goaliebehinderung gesehen hatte, dauerte allein die Anerkennung dieses Treffers über fünf Minuten.

Der ZSC-Coach schien seiner Mannschaft mit seinem Manöver bedeuten zu wollen, dass er alles unternimmt, um sie zu unterstüzten. Allein, es nützte nichts. Weil die Situation unklar war, wurde auf Tor entschieden und kassierten die Zürcher eine Strafe für ihre Intervention. Die blieb aber folgenlos.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Fribourg 5:4 n.P. (2:3, 1:0, ) 7901 Zuschauer. – Tore: 1. (0:33) Weber (Andrighetto) 1:0. 7. (6:18) Mottet (Desharnais) 1:1. 8. (7:59) Schmid (Di Domenico) 1:2. 11. Chris Baltisberger (Noreau) 2:2. 14. Jörg (Bykow) 2:3 . 28. Krüger (Azevedo, Quenneville) 3:3. 53. Bykow (Eigentor Geering/Ausschluss Noreau) 3:4. 57. Azevedo (Krüger) 4:4. – Penaltyschiessen: Mottet, Waeber hält; Quenneville, Berra hält. Rossi, Waeber hält; Hollenstein daneben. Di Domenico, Waeber hält; Geering, Berra hält. Bykow daneben; Azevedo 1:0. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 5-mal 2 Minuten gegen Fribourg. ZSC Lions: Waeber; Weber, Geering; Noreau, Marti; Trutmann, Phil Baltisberger; Guebey; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Quenneville; Chris Baltisberger, Sigrist, Diem; Sopa, Backman, Marchand; Aeschlimann. Fribourg: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Dufner, Furrer; Diaz, Jecker; Kamerzin; Brodin, Schmid, Di Domenico; Marchon, Desharnais, Mottet; Rossi, Walser, Jörg; Haussener, Bougro, Jobin; Bykow. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Schäppi (krank), Roe, Pedretti, Bodenmann, Morant und Riedi (alle verletzt), Fribourg ohne Sprunger und Sutter (verletzt). – 48. Pfostenschuss Hollenstein. 55:36 Timeout Fribourg.

So bemüht Grönborg war, so war es auch sein Team. Auch wenn vieles nicht zusammenpasste und die Zürcher in der eigenen Zone phasenweise grosse Probleme hatte. Doch sie blieben dran, Chris Baltisberger (11.) und später Krüger (28.) glichen mit Ablenkern auf 2:2, respektive 3:3 aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit eifrigen Lions und stilsichereren Freiburgern, die durch das Eigentor Geerings nochmals vorlegten. Doch diesmal war alles umgekehrt als am Montag.

Eine einsame Maske: Das Zürcher Publikum kostete seine Freiheiten nochmals aus. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Partie war die wohl vorerst letzte im Hallenstadion ohne Maskenpflicht – und das kosteten die Zuschauer nochmals aus. Nur rund 100 schützten sich mit einer Maske. Am Freitag gegen Biel dürfte wieder Maskenpflicht herrschen. Am Samstag steht für die Zürcher die Reise nach Ambri an. Bis Weihnachten haben die ZSC Lions noch acht Spiele zu bestreiten. Sie müssen sich das Fest noch verdienen.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

