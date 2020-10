Steigende Fallzahlen in Zürich – Die Zürcher Regierung warnt

und wartet ab Statt wie andere Kantone strengere Regeln anzuordnen, kritisiert der Regierungsrat dies als «Hektik» und verweist

auf den Bund. Marius Huber

Regierungspräsidentin Silvia Steiner kommt mit Maske an die heutige Medienkonferenz. Im Hintergrund Natalie Rickli. Foto: Urs Jaudas

Die Lage verschlechtert sich rasant, der Kanton Zürich macht weiter wie bisher – das ist das Fazit des Auftritts des Regierungsrats am Freitag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dieser dürfte viele überrascht haben, namentlich die Fachleute, die gemahnt hatten, dass man jetzt sofort handeln müsse, weil sonst das Gesundheitswesen innert weniger Wochen überlastet sei. Auch die wissenschaftliche Taskforce des Bundesrates ist dieser Ansicht.

Es ist nicht so, dass die Zürcher Regierung den Ernst der Lage unterschätzen würde. Das zeigte die Aufzählung der Sorgen von Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP): Die Fallzahlen verdoppeln sich alle sechs bis sieben Tage, ebenso die Zahl der Patienten in den Spitälern, das Contact-Tracing kann den ursprünglichen Auftrag nicht mehr erfüllen, die Testlabors stossen an ihre Grenzen. Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP) mahnte: «Es muss uns gelingen, das exponentielle Wachstum wieder zu bremsen.» Aber richten sollen dies andere: der Bund und die Zürcher Bevölkerung.