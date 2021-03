Mehr vegane und vegetarische Menüs – Die Zürcher Reithalle erhält neue Pächter Nach über 30 Jahren geben Rolf Salzmann und Uriel Bloch das Restaurant bei der Gessnerallee ab. Das ehemalige Szenelokal geht an junge Gastronomen. Thomas Zemp

Im Jahr 2004 feierte Rolf Salzmann (rechts) mit seinem damaligen Wirtepartner Uriel Bloch das 15-Jahr-Jubiläum in der Reithalle. Foto: Züritipp

An den Wänden in der Zürcher Reithalle sind die Wassertröge und Futterkrippen für die Pferde immer noch vorhanden, doch die Tiere der Kavallerie werden hier seit Ewigkeiten nicht mehr gefüttert. Bereits seit einer halben Ewigkeit verköstigen Rolf Salzmann und Uriel Bloch in den historischen und denkmalgeschützten Räumen dagegen ihre menschlichen Gäste. Zusammen mit Uriel Bloch hat Rolf Salzmann die Reithalle an der Gessnerallee vor 31 Jahren übernommen und zu einer Institution gemacht. Lange Jahre war das Lokal mit den langen Tischen, an denen bis zu 16 Leute Platz finden, und dem grossen Biergarten der grosse Szenetreff in der Innenstadt.