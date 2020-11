Ich bin ein Landei, das im Kanton Zürich aufgewachsen ist, lebe aber in der Stadt. Wie lange dauert es, bis ich als Stadtzürcher gelte?

Christoph, 25, aus Zürich

Da hab ich mal eine klare Antwort: Stadtzürcher darf man sich nennen, sobald man mehr als die Hälfte seines Lebens in der Stadt verbracht hat.

Das war bei mir letztes Jahr der Fall. Es gab keine Zeremonie, Frau Mauch ist nicht vorbeigekommen mit einem Champagner, den sie geschüttelt hat, um damit dann die Agglo in einer rituellen Dusche von mir abzuwaschen, während sie «Mis Dach isch dä Himmel vo Züri» von Zarli Carigiet sang, ich bekam auch keinen blauen Pass oder so. Aber für mich wars doch irgendwie wichtig.

Ich bin im Zürcher Oberland aufgewachsen, und so warme Erinnerungen ich auch habe an Versteckis im Maisfeld und das Herumrollen in Wiesen mit meterhohem Gras, es hat mich doch ab der Pubertät entschieden in die Stadt gezogen.

Einmal da, lernte ich Stadtzürcher kennen und entwickelte einen gewissen Minderwertigkeitskomplex: Sie wirkten alle so verdammt selbstsicher, gelassen, nonchalant. Auch kultiviert. Ich lernte ihre Eltern kennen, mit denen man trinken und rauchen und philosophieren konnte und die zum Teil verrücktere Sachen anstellten als wir.

Meine Stadtzürcher Peers strahlten eine Selbstverständlichkeit des Seins aus, die man nur mit dem Heimvorteil erklären kann. Sie kannten alles in der Stadt, wussten zu jeder Ecke eine Geschichte, hatten Stammbars, -bäckereien, -schuhmacher, -drogendealer. Vor allem aber kannten sie so viele Leute. Und die meisten davon schon seit Kindesalter, von der Krippe, von der Steiner-Schule, vom Lager in Fiesch. Je länger ich in der Stadt lebte, desto mehr beneidete ich sie um diesen Faktor, um die Freundschaften, die so alt waren, dass sie schon mehr in familiäre Gefühle kippten.

Bei mir gab es einen Bruch: Mit dem Wegzug aus dem Oberland liess ich auch die Freunde, die dort blieben, zurück; so eine Distanz (räumlich wie kulturell) überlebt kaum eine Teenager-Freundschaft. Die paar wenigen, die ebenfalls nach Zürich zogen, haben deshalb auch einen speziellen Platz in meinem Herzen – sie sind immerhin die ältesten selbst gewählten Beziehungen, die ich habe. Und gleich nach ihnen kommen die Freundschaften, die ich in meiner Anfangszeit in Zürich geschlossen habe, und die mich jetzt schon – eben! – mehr als die Hälfte meines Lebens begleiten.

Die Stadt ist ein essenzieller Teil dieser Freundschaften, die Tatsache, dass man sich nicht nur trifft, wenn man sich explizit verabredet, sondern auch per Zufall, beim Einkaufen, in der Bar, auf dem Markt, auf dem Spielplatz mit den Kindern. Dass diese zusammen aufwachsen und die Stadt als ihr Wohnzimmer begreifen, gibt mir – neben den zwanzig Jahren, die ich schon hier lebe und den Freunden, die mir diese Stadt geschenkt hat – ultimativ das Gefühl, wirklich Stadtzürcherin zu sein.