Nach zwölf Wochen wieder offen – Die Zürcher Zoos waren dem Ansturm gewachsen Rund 9000 Personen besuchten am Wochenende die neue Lewa-Savanne im Zoo Zürich. Das Schutzkonzept funktionierte, die Wartezeiten hielten sich in Grenzen. Hélène Arnet

Menschenschlange vor dem Zoo: Zu Wartezeiten kam es nur am Samstagmorgen bei Türöffnung. Foto: Arnd Wiegmann (Reuters)

Zwölf Wochen waren die Zoos wegen Corona geschlossen, am Samstag durften sie wieder öffnen. Manche konnten es kaum erwarten. So bildete sich am Samstagmorgen vor Türöffnung des Zoos Zürich eine lange Menschenschlange. Die löste sich allerdings bald auf.

In der Folge kam es nur noch vereinzelt vor den kleineren Tierhäusern, den Verpflegungsständen und dem Zoo-Shop zu Wartezeiten. Die Tierhäuser dürfen im Moment nur im Einbahnverkehr besucht werden, eine Ampel zeigt jeweils an, wenn keine Leute mehr eintreten dürfen.

Maximal 2400 Personen gleichzeitig

Wie der Zoo Zürich am Montag mitteilte, besuchten am Samstag 4373 Personen den Zoo, in dem erstmals auch die Lewa-Savanne mit ihren Nashörnern und Giraffen für die Öffentlichkeit zugänglich war. Am Sonntag waren es 4745 Besucherinnen und Besucher. Maximal hielten sich 2400 Personen gleichzeitig im Zoo auf. Damit war die zulässige Höchstgrenze von 5800 bei weitem nicht erreicht.

Der Zoo Zürich vermeldet denn auch: Das Pandemie-Schutzkonzept funktionierte gut. Die Zoobesucher seien gut informiert gewesen, hätten sich an die Abstandsregeln gehalten und die Tickets, wie empfohlen, meist online gekauft. Dass der ganz grosse Ansturm ausblieb, dürfte auch mit dem wechselhaften und regnerischen Wetter zu tun gehabt haben.

Derzeit sind noch Online-Tickets für alle kommenden Tage verfügbar.

Viele Jungtiere: Nicht nur bei den Zebras gab es in Knies Kinderzoo in Rapperswil Nachwuchs. Foto: Knies Kinderzoo

Auch in Knies Kinderzoo klappte die Wiederöffnung problemlos. Wartezeiten gab es kaum, die Stimmung sei sehr friedlich – ja dankbar – gewesen, sagte Franco Knie. Jungtiere gibt es im Rapperswiler Zoo gleich zuhauf: Bei den Zebras und den Trampeltieren, bei den Giraffen, Kattas, Pinguinen und den Erdmännchen.

Auf der Homepage des Kinderzoos weist ein grüner oder roter Punkt jeweils darauf hin, ob man eventuell etwas warten muss, bevor man den Zoo betreten darf.