Wie tickt Designerin Julia Seemann? – Die Zürcherin, deren Mode Rihanna trägt Sie zerschneidet T-Shirts von Roger Federer und kreiert daraus neue Oberteile. Die Kleider von Julia Seemann gefallen nicht nur Popstars. Annik Hosmann

Julia Seemanns Ästhetik ist inspiriert von Streetwear, Subkulturen – und «Züri brännt». Foto: Iouri Podladtchikov

Julia Seemann will es anders machen: Sich nicht dem saisonalen Modekalender beugen, nicht an Fashion Weeks teilnehmen, keine überflüssigen Muster, das Verhindern von Überproduktion. In einem Statement auf Instagram schrieb sie Ende 2019, dass sie mit ihrem Label Julia Seemann in Zeiten des Umbruchs inspiriert sei, radikal zu handeln, und eine treibende Kraft der Veränderung werden wolle. Wie kam es dazu?

Anruf in Berlin, wo Julia Seemann mit ihrem Lebens- und Businesspartner Flavio Zimmermann lebt. Die beiden führen den Brand Julia Seemann heute gemeinsam. Die 31-Jährige ist in Zürich aufgewachsen, hat später in Basel Modedesign studiert und 2015 ihr Modelabel gegründet, nachdem sie überraschend an die New York Fashion Week eingeladen worden war. Immer mehr Leute wollten ein Seemann-Piece kaufen, Sängerin Rihanna trug Julia Seemann, die Designerin nahm an der Mode Suisse teil und gewann 2017 einen Swiss Design Award. Seit 2019 pendeln Seemann und ihr Partner zwischen Zürich und Berlin.