«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Zukunft unserer Gesundheitsdaten Mit dem Covid-Zertifikat ist es alltäglich geworden, persönliche Gesundheitsdaten offenzulegen. Gewöhnen wir uns auch über die Pandemie hinaus daran? Laura Bachmann Jacqueline Büchi als Gast Mirja Gabathuler als Host

Das Impf-Zertifikat ist auf dem Smartphone abrufbar – aber auch Schrittzähler und Schlaf-Monitor. Was passiert mit diesen gesammelten Daten? Foto: Keystone

Wie hoch ist mein Blutdruck? Wie viele Schritte habe ich heute gemacht? Und wie oft bin ich krank? Um diese Fragen zu beantworten, reicht bei vielen ein Blick aufs Smartphone. Der Schrittzähler, die Zyklus-App oder das Schlaf-Monitoring erfasst alle Informationen zu unserer Gesundheit – und dies meist auch noch gratis.

Für viele ist es normal geworden, die eigene Gesundheit digital zu tracken. Seit dem Covid-Zertifikat ist es Routine, zur Bekämpfung der Pandemie einen Teil unserer Gesundheitsdaten offenzulegen. Und wer freiwillig Angaben zu seinem Lebensstil mit der Krankenkasse teilt, wird zum Teil mit tieferen Prämien belohnt.

Wohin geht die Entwicklung der digitalen Gesundheitsdaten? Was könnten all diese Daten eines Tages für Bedeutung haben? Was passiert mit all den gesammelten Informationen über Schlafrythmus und Schrittzahlen in Gratis-Apps? Dies beantwortet Inlandredaktorin Jacqueline Büchi in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

