Kontroverse am US Open – Die Zuschauer lassen sich impfen, die Stars sind aufmüpfig Wegen steigender Fallzahlen in New York müssen am US Open alle geimpft sein – ausser den Spielern. Und unter diesen kursieren teilweise abstruse Theorien. Simon Graf aus New York

Die Ruhe vor dem Sturm: Heute Montag beginnt das US Open, 750’000 Besucher werden erwartet. Foto: Sarah Stier (Getty Images)

Patrick McEnroe, Tenniskommentator und jüngerer Bruder des berühmten John, zeigte das ganze Ausmass des Dilemmas. Mit einem einzigen Tweet: «Als Angestellter von ESPN muss ich geimpft sein, um am US Open arbeiten zu dürfen. Die Tennisprofis müssen nicht geimpft sein, um hier teilzunehmen.»

Doch McEnroe ist nicht allein. Am Freitag pfiff Bürgermeister Bill de Blasio das Tennisturnier im Stadtteil Queens angesichts der steigenden Fallzahlen wegen der Delta-Variante zurück. New York City, mit seinen rund 8,2 Millionen Einwohnern vergleichbar mit der Schweiz, verzeichnete in den letzten sieben Tagen im Schnitt gut 2000 Covid-Ansteckungen. Weniger als die Schweiz, aber die Kurve zeigt nach oben.