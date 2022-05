Polizei warnt – Diebe nutzen Sportler-Apps, um Velos zu klauen Wer auf Sport- und Trainingsplattformen setzt, könnte sein Velo zur leichten Beute machen. Was Radlerinnen dagegen tun können. Pia Wertheimer

Auf Sport- und Trainingsplattformen wie Strava zeigen Velofahrerinnen und Velofahrer, was sie draufhaben – und könnten so ihre Räder zu einer leichten Beute für Diebe machen. Das mussten Velobesitzerinnen im Kanton Wallis kürzlich schmerzlich erfahren. Innert weniger Wochen haben dort Gauner gleich mehrere Male zugeschlagen und hochwertige Fahrräder geklaut. In mindestens einem der Fälle machten die Diebe besonders reiche Beute: Sie entwendeten aus einer Garage in Martigny zwei teure Sportvelos sowie ein E-Bike.