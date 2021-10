Halbzeit im Bundeshaus - Diese 12 Parlamentsneulinge haben sich bereits durchgesetzt

Halbzeit im Bundeshaus – Teil 2 – Vor diesen 12 Neuen muss sich die Konkurrenz in Acht nehmen Sie sind erst seit 2019 im Parlament – und werden ihren politischen Gegnern bereits gefährlich: 12 neue National- und Ständeratsmitglieder, die sich bereits durchgesetzt haben. Raphaela Birrer , Markus Häfliger , Charlotte Walser , Markus Brotschi , Stefan Häne , Beni Gafner , Philipp Loser , Alan Cassidy

Haben sich in kurzer Zeit im Parlament etabliert: Esther Friedli (SVP), Kilian Baumann (Grüne), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP). Fotos: Gaëtan Bally (Keystone)

Esther Friedli (SVP, SG): Die Meinungsmacherin

Ihre Kandidatur für den Nationalrat war 2019 dazu gedacht, gute Voraussetzungen für eine spätere Wahl in die St. Galler Regierung zu schaffen. Doch dann schickte die Wählerschaft die Geschäftsführerin eines Toggenburger Landgasthofes tatsächlich dorthin, wo sie ursprünglich herkommt – nach Bern. Einführungszeit im Bundeshaus brauchte die Partnerin von Ex-SVP-Präsident Toni Brunner und Politikberaterin keine; der Fraktionsvorstand entsandte sie in die wichtige Kommission für Wirtschaft und Abgaben. 2020 führte Friedli die SVP-Abstimmungskampagne zur Begrenzungsinitiative. Die 44-jährige Politologin gehört zum inneren Zirkel von Partei- und Fraktionsführung und gilt in ihrer Partei als wichtige Meinungsmacherin hinter den Kulissen. (bg)