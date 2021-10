Porträt von Ella Mettler – Diese 19-Jährige fotografierte die neue Impfkampagne Mit drei Jahren hatte Ella Mettler zum ersten Mal eine Kamera in der Hand. Nun geht sie durch Zürich und sieht ihre Fotos. Das sei «verrückt». Lara Blatter

«Ich bin gerne jung , und das darf auch Thema sein» : Die selbstständige Fotografin Ella Mettler. Foto: PD

Mit dem Slogan «Lieber impfen lassen» hat das BAG Anfang Oktober eine neue Kampagne gestartet, die junge Menschen von der Impfung gegen Corona überzeugen soll. Die 19-jährige Fotografin Ella Mettler hat die Bilder dafür geliefert.

«Ich gehe durch die Stadt und sehe meine Fotos – das ist schon verrückt. Dieses Projekt bedeutet mir viel», sagt Mettler. Denn das sei sozusagen ihr Beitrag im Kampf gegen das Virus. Mit dem, was sie kann: Menschen ablichten. In Szene setzen.

Der Slogan «Lieber impfen lassen» ist die Antwort auf eine Reihe rhetorischer Fragen wie : «Vor jedem Ausgang testen lassen?» Foto: PD

«Mein Leben fühlt sich manchmal an wie ein Film. Ich werde von allem inspiriert.» Sie erzählt von einem Besuch im Restaurant Blinde Kuh, spricht von der Sängerin Billie Eilish und landet beim Klimawandel. «Ich fühle mich wahnsinnig ohnmächtig. Ich kann noch so viele Plastikflaschen sparen. Das hilft nichts. Ich glaube, auch deswegen will ich fotografieren», sagt sie und kündigt sogleich ein Fotoprojekt an, das sich mit dem Klima beschäftigen wird. Details will sie noch nicht verraten.