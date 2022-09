Leitartikel zur Abstimmung Tagesschule – Diese 51 Millionen muss es uns für die Kinder wert sein Will die Stadt Zürich in Sachen Tagesschule zum Vorbild werden, muss die Stadt investieren. Das wird sich später auszahlen. Patrice Siegrist

Wenn Eltern ihre Kinder in die Tagesschule schicken, müssen sie Gewähr haben, dass diese qualitativ gut betreut sind. Foto: Urs Jaudas

Haben Sie auch dieses Bild von der Schule im Kopf? Eine Wandtafel, davor eine Lehrperson und ihr gegenüber eine Schar Schülerinnen und Schüler, die einen Morgen lang in ihren Bänken sitzen, das Einmaleins lernen, deutsche Grammatik pauken und dann nach Ende des Unterrichts für die Mittagspause nach Hause spazieren? Dieses Bild gehört in Stadtzürcher Schulen der Vergangenheit an.