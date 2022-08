Technik gegen Stromknappheit – Diese 8 Gadgets helfen, den Energieverbrauch im Blick zu behalten Unser Autor hat über die Jahre allerhand technische Hilfsmittel ausprobiert, die den Umgang mit Energie transparenter und weniger verschwenderisch machen. Das sind seine Empfehlungen. Rafael Zeier

So viel gleich zu Beginn: Am meisten Strom spart man, wenn man Geräte immer brav aussteckt, ausschaltet und generell nicht zu viele (und schon gar keine unnötigen) Geräte verwendet. Aber was, wenn man das alles etwas komfortabler haben möchte – und einem der Sinn nicht nach Verzicht steht?