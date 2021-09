Zürcher Festival M4music – Diese aufstrebenden Schweizer Acts sollten Sie nicht verpassen Das M4Music findet wieder live statt: im Moods und im Exil. Fünf Konzert-Empfehlungen für den perfekten Festivalabend. Sara Belgeri

Das Genfer Trio Bario Colette bewegt sich zwischen Electronica, Psychedelic und 60s-Pop Foto: PD.

Nach zwei digitalen M4Music-Ausgaben, dem Popmusikfestival des Migros-Kulturproduzents, hatten die Veranstalter wohl genug. «Endlich wieder Festivalfeeling», lautet das Motto, und so richtig kommt das natürlich nur bei Live-Konzerten auf. In kleinerem Format und während eines Abends (anstatt wie üblich während zweier oder dreier), treten deshalb zehn aufstrebende Schweizer Acts auf den Bühnen des Moods und Exil auf. Viele Konzerte laufen parallel, also haben wir die fünf Acts rausgesucht, die wir keinesfalls verpassen wollen.