Opernsängerin Liliana Nikiteanu – «Diese Ängste begleiten mich wie ein Schatten» Seit 30 Jahren singt die rumänische Mezzosopranistin Liliana Nikiteanu im Zürcher Opernhaus. Sie hat viele Erfolge gefeiert – und einige Krisen überstanden. Susanne Kübler

«Wir hatten damals in Rumänien nichts ausser der Kultur», sagt Liliana Nikiteanu. Foto: PD

Die Sache mit der Guillotine gefalle ihr ja gar nicht, sagt Liliana Nikiteanu – aber der Auftritt als Nonne in der aktuellen Produktion von Poulencs «Dialogues des Carmélites» am Zürcher Opernhaus passt dennoch: «In meiner ersten Krise habe ich damit kokettiert, ins Kloster zu gehen», sagt sie und lacht ihr ansteckendes Lachen. 2007 war das, «ich überlegte damals alle möglichen Alternativen zur Oper». Aber dann kam das Angebot, die Fricka in Wagners «Rheingold» zu singen. Da konnte sie nicht widerstehen.