Von Chic bis Schnickschnack – Diese Bikerin schneidet auch mit der Nähmaschine gut ab

Schmuckes Täschchen aus dem Atelier der Profi-Bikerin

Ganz wie ihre Herstellerin sind diese Snackbags: Klein, aber oho! Sie stammen aus dem Atelier von Profi-Bikerin Sina Frei (laut ihrer Website 1,51 Meter gross). Saust die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Tokio nicht gerade einen Singletrail hinunter, sitzt sie fürs Leben gern an ihrer Nähmaschine. Ihre Täschchen sind bunt, alle ein Unikat und mit dem Etikett «Sina Frei» versehen. Wer eines bestellen möchte, kann dies über die Website der Bikerin tun. Aber bitte Geduld mitbringen, schliesslich ist die Näherin in erster Linie Athletin – und nicht umgekehrt!

1 / 3 Die Mountainbikerin Sina Frei kann auch ganz still sitzen, nämlich dann, wenn sie mit ihrer Nähmaschine Gas gibt. Foto: zvg

Steinreich durch einen Schlüsselanhänger

Steinreich ist nicht nur, wer ein dickes Portemonnaie besitzt. Das ist auch, wer diesen Schlüsselanhänger der Schweizer Wanderwege im Sack hat. Schliesslich tragen ihn wohl nur passionierte Wanderinnen und Wanderer, und sie sind reich an wunderbaren Erlebnissen in der Natur. Die Steine stammen aus dem Rhein und werden in der Werkstatt des Psychiatrischen Dienstes Graubünden zu Anhängern umfunktioniert. Es gibt sie übrigens auch in der Wanderweg-Version mit gelbem Rhombus oder mit der alpinen Markierung in den Farben Weiss und Blau.

Die Steine aus dem Rhein werden im Atelier des psychiatrischen Dienstes Graubünden zu schmucken Schlüsselanhängern. Foto: zvg

Ein Ohr voll Leichtathletik-Geschichten

Die neue Podcast-Serie stellt Frauen aus der Leichtathletik vor, die im Rampenlicht oder daneben stehen. Foto: Screenshot

Swiss Athletics hat eine neue Podcast-Serie mit dem Namen «Her Track Story» lanciert. Monatlich erscheint eine Folge, die Frauen ins Zentrum rückt, die die Leichtathletik «nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz bereichern». In der ersten, eben erschienenen Folge ist Claudine Müller zu Gast, die unter anderem die beiden Schweizer Hürdenstars Jason Joseph und Ditaji Kambundji trainiert. Wir sagen: Kopfhörer auf und reinhören!

Vom Wunder des Windschattens und von den Qualen des Kletterers

Wenn einer das Velo beschreibt als «beste Möglichkeit für den Menschen, über sich hinauszuwachsen» – und zwar genussvoll –, dann hat er unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Der französische Schriftsteller Paul Fournel veranschaulicht in seinem unterhaltsamen Werk «Die Liebe zum Fahrrad» in kurzen und pointierten Texten, weshalb so viele dem Rad verfallen sind. Das Buch passt übrigens in einen kleinen Rucksack und eignet sich deshalb wunderbar als Pausenlektüre.

Das Buch von Paul Fournel wurde als bestes französisches Sportbuch des Jahres mit dem Prix Sport-Scriptum ausgezeichnet. Foto: Screenshot

Ein Rucksack für vier Pfoten

Die beiden Hunde Pips und Flo begleiten Demi Vollering überall hin – na ja, fast… Jedenfalls dürfen die Vierbeiner immer wieder mit, wenn der niederländische Radstar trainiert. Sie sitzen dabei in einem Rucksack (gibt es hier in verschiedenen Grössen), schmiegen sich an ihren Rücken und halten die Schnauze in den Wind. Daumen hoch für die sportliche Leistung – und die Hundeerziehung!

Stauraum für Veloabenteuer – made im Zürcher Oberland

Diese praktische Lenkertasche aus dem Haus Veloplus hat Stauraum für das Wichtigste, was eine Veloabenteuerin braucht. Das ist aber nicht der Grund, weshalb wir ihn hier erwähnen. Es hat vielmehr mit seiner Produktion zu tun. Der «Can Bag» ist eine Eigenkreation des Fachgeschäfts und wird anders als etliche Konkurrenzprodukte nicht jenseits der Landesgrenzen gefertigt, sondern im Zürcher Oberland.

1 / 2 Fotos: zvg

