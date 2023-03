Das Fork and Bottle verströmt im Inneren mit viel Holz und farbigem Anstrich eine heimelige Atmosphäre, die auch durch die ziemlich laute Popmusik aus den Lautsprechern nicht gestört wird. Foto: Silas Zindel

Es braucht an diesem garstigen Februarabend einiges an Überredungskunst, um die Familienbande aus der warmen Stube zum Abendessen am anderen Ende der Stadt zu bewegen. Die Aussicht auf ein Burger-Znacht im Fork and Bottle wirkt zwar verlockend, der Ort bei der Allmend Brunau eher weniger. Als wir vor dem mit Efeu bewachsenen Haus stehen, den Autolärm von der Hochstrasse Richtung Stadt in den Ohren, fragt der Junior deshalb skeptisch: «Bist du sicher, dass es hier dieses richtig gute American Fast Food gibt?»