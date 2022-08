Podcast zum Schweizer Fussball – Kaderreduktion bei YB: «Ngamaleu täte Luftveränderung gut» Folgt bei den Young Boys der grosse Ausverkauf? Wächst beim FCB zusammen, was zusammen gehört? Reicht das FCZ-Kader für zwei Wettbewerbe? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

34 Spieler für bloss noch Super League und Schweizer Cup – das sind eindeutig zu viel. Aber wer wird die Young Boys noch verlassen, bevor das Transferfenster in den europäischen Ligen schliesst? Diese Frage diskutieren wir in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Für Dominic Wuillemin sind Spieler wie die Aussenverteidiger Quentin Maceiras, Jordan Lefort oder Felix Mambimbi logische Kandidaten. Aber auch Spieler, die sich als Stammspieler verstehen, könnten die Young Boys noch verlassen. Nach Informationen dieser Zeitung wurde Moumi Ngamaleu bereits vor dem Rückspiel gegen Anderlecht bei mehreren Clubs angeboten. «Man hat ihm gesagt, dass eine Luftveränderung für ihn vielleicht nicht schlecht wäre», erzählt Dominic Wuillemin.

Ausserdem reden wir im Podcast darüber, ob der FC Zürich vielleicht genau das gegenteilige Problem der Berner hat: Die Zürcher spielen zwar in Europa und Super League – haben aber wohl nicht das Kader, um wirklich in beiden Wettbewerben bestehen zu können.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat eben gesagt: «Wenn man mir vor der Saison gesagt hätte: Du bist Ende August nach fünf Spielen Letzter der Super League, aber du hast dich für die Europa League qualifiziert, dann hätte ich das unterschrieben.» Was unseren Berner Vertreter Wuillemin zur provokanten These bringt, «dass auch Canepa selbst nicht daran glaubt, dass der FCZ wirklich ein Spitzenclub ist. Das ist die Aussage eines kleinen Vereins. Sonst müsstest du doch versuchen, beide Aufgaben gleichzeitig gut zu bestreiten.»

Ausserdem besprechen wir, ob die beiden Siege des FC Basel gegen Sofia und Zürich Ausdruck dafür sind, dass beim FCB gerade etwas Nachhaltiges entsteht. Wir reden über die Wut des FC Luzern, die sich im Spiel gegen Sion in drei Platzverweisen niedergeschlagen hat. Und wir zollen dem FC Vaduz Respekt, der als Zweitletzter der Challenge League erreicht hat, was YB verwehrt geblieben ist: der Einzug in die Conference League.

Wann welches Thema besprochen wird

03:47 FC Luzern - FC Sion

16:44 FC Zürich - FC Basel

45:55 FC Winterthur - Young Boys

58:35 FC Vaduz im Europacup

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.