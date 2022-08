Hitze in Zürich – Diese einfachen Rezepte helfen gegen eine heisse Stadt Wie werden Zürichs schlimmste Hitze-Inseln erträglich? Mit Sonnensegeln, Kies statt Asphalt oder begrünten Fassaden, sagen drei Experten. Lorenzo Petrò Tages-Anzeiger

Ein gepflästerter Platz, ohne Idee, was man damit anfangen soll: Hans-Peter Rüdisüli, Daniel Keller und Richard Heim (von links) analysieren das Problem Hardplatz – und haben auch schon eine Lösung parat. Foto: Raisa Durandi

47 Grad zeigt das Thermometer auf dem Zürcher Hardplatz an. Sogar 51 Grad sind es in den schwarzen Fugen, die sich in bizarrem Muster über das Pflaster in der Mitte der Tramschleife ziehen. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen, unter einem Sonnenschirm am Rand des Platzes wird das Bier in einem verlassenen Glas wärmer und wärmer. Daniel Keller nimmt den Finger vom Abzug seiner Temperaturmesspistole, richtet sich auf und zeigt hinüber zur Baumgruppe am Rand, die zu wenig Schatten auf ein paar leere Bänke wirft. «Eine riesige gepflästerte Fläche, mit der niemand etwas anzufangen weiss – das ist einfach Unsinn.»