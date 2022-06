Platz- und Strassenfeste in Zürich – Diese Feste wollen gefeiert werden Die Quartiere feiern sich selbst. Sie locken mit Kulinarischem, Konzerten, Theatern und Kinderprogrammen. Wir haben sie zu einer Liste zusammengetragen. Jean-Marc Nia

An den Quartierfesten in Zürich begegnen sich bei ihren verschiedenen Programmen Nachbaren, Fremde, Gross und Klein. Foto: Verein Landenbergfest

Die Europaallee lockt dieses Wochenende zwei Tage zum Europaalleefest. Vom Quartier fürs Quartier, wie es auf der Website heisst. Es bietet neben Food-Trucks, Livemusik, DJs und einem Kinderprogramm vor allem Einblicke in die Geschäfte des Gebietes hinter dem Hauptbahnhof. So bittet etwa Google zum Besuch am Tag der offenen Tür. Bei Starbucks findet am Samstag alle zwei Stunden ein Coffee Tasting statt, während Besucherinnen und Besucher Fotos ihrer Flechtfrisur oder ihres Glitzer-Make-ups im Selfie-Corner schiessen.