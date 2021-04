Horror-Hausschuhe – Diese fiesen Finken! Viele tragen zu Hause sehr hässliche Schuhe. Wie wenn es nicht schon genug Elend auf der Welt gäbe. Wir klären über die schlimmsten Modelle auf. Und haben je eine schicke Alternative für sie und ihn parat. Bettina Weber

Das Grauen hat einen Namen: Finken. Dabei muss das doch nicht sein. Foto: Getty Images

Derzeit trägt man keinen Schuh so häufig wie den Hausschuh. Ein komplett vernachlässigter Typus unter den Schuhen, dabei sind Finken hoch problematisch, schon lange vor Corona: Wenn man irgendwo auf Besuch geht, weiss man nie, ob die Gastgeberin womöglich in Birkenstocks die Türe öffnet. Oder der Gastgeber nach der Begrüssung in etwas Unaussprechlichem vor einem her ins Wohnzimmer schlurft.

Es wird komplett unterschätzt, was für eine intime Angelegenheit der Finken im Allgemeinen und der unansehnliche Finken im Speziellen ist. Er ist nicht nur Hausschuh. Er ist das Psychogramm am Fuss.