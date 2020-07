Neu im Kino – Diese Filme laufen in Zürich neu an Ein Flüchtling wird zum Bösen verführt, junge Detektive und ihr Hund müssen die Apokalypse verhindern, und eine Holzpuppe erwacht zum Leben. Filmredaktion

Die Helden von «Scooby!» spüren einem Geheimnis nach.

Berlin Alexanderplatz

Literaturverfilmung von Burhan Qurbani, D 2020; 183 min.

Franz Biberkopf aus dem Roman von Alfred Döblin heisst hier Francis (Welket Bungué). Er stammt aus Guinea-Bissau und ist als Immigrant in Berlin gelandet. Langsam erholt er sich vom Trauma und will, wie der Protagonist aus dem Buch von 1929, nur eines: ein guter Mensch sein. Doch er gerät an einen Drogendealer (Albrecht Schuch).

Arena, Arthouse Piccadilly, Kosmos, Riffraff

No Apologies

Dokumentarfilm von diversen Regisseurinnen und Regisseuren, CH 2019; 50 min.

Junge Schwarze erzählen vom täglichen Überleben und der Polizeigewalt in Lausanne. Die Doku entstand aus einer Zusammenarbeit von direkt Betroffenen und Filmschaffenden.

Riffraff

Paths of Life

Dokumentarfilm von Thomas Lüchinger, CH 2020; 84 min.

Vier Mensche, vier Wege der Krisenbewältigung: Der Österreicher Marcus zum Beispiel war wegen einer Hanfplantage im Gefängnis und baut jetzt am Zürisee eine Permakultur-Akademie auf. Oder die Amerikanerin Aviva entwickelte nach einer Scheidung eine Kunsttherapie.

Arthouse Uto

Pinocchio

Märchenfilm von Matteo Garrone, I / F / GB 2019; 120 min.

Geppetto (Roberto Benigni) ist so arm, dass er kaum etwas zu essen hat. Eines Tages kommt ein Puppentheater in die Stadt und bringt ihn auf die Idee, selbst eine Puppe zu schnitzen. Kaum ist sie fertig, fängt sie an zu reden und läuft davon, von einem Abenteuer ins nächste.

Abaton, Arena, Arthouse Le Paris, Capitol, Houdini, Kosmos

Scooby!

Animationsfilm von Tony Cervone, USA / Ka 2020; 94 min.

Seit 1969 löst die Dogge Scooby-Doo mysteriöse Fälle und erhält dabei Hilfe von vier menschlichen Detektiven. In ihrem neusten Film müssen die Helden den Weltuntergang verhindern. Im Kino nur in der deutschen Synchronfassung.

Abaton, Arena, Capitol, Corso