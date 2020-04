Tipps für das Heimkino – Diese Filme lohnen sich Ein Hitzesommer, eine Frau im Feuer und Berner Giele: Diese drei Empfehlungen unserer Kinoredaktion kann man zu sich jetzt nach Hause holen. Filmredaktion

Noch versteht sich Gus mit seiner Mutter: «Le milieu de l’horizon».

Le milieu de l’horizon

Drama von Delphine Lehericey, CH/B; 90 min.

Sommer 1976. Der dreizehnjährige Bauernjunge Gus Sutter (Luc Bruchez) und seine Familie leiden unter einer brutalen Hitzewelle. Die Hühner und Kühe verenden, die Felder trocknen aus, das Wasser wird immer knapper. Wachsende Spannungen innerhalb der Sutters drohen zu eskalieren – besonders, als Mutter Nicole (Laetitia Casta) sich in eine Freundin verliebt und mit ihr eine Affäre beginnt.

Hin- und hergerissen zwischen kindlicher Unschuld und aufkeimender Sexualität, lernt der Protagonist sich selbst und die harschen Seiten des Erwachsenenlebens kennen. Regisseurin Delphine Lehericey («Puppylove») führt die Zuschauer bei ihrer Adaption von Roland Butis gleichnamigem Roman durch malerische Landschaftsaufnahmen und lässt sie die schwelende Hitze geradezu am eigenen Leib erfahren. Beim Schweizer Filmpreis wurde «Le milieu d’horizon» als bester Spielfilm und für das beste Drehbuch ausgezeichnet. (lrh)

Riffraff

Do 2.4., 22 Uhr Lesung von Roland Buti über Livestream bei Outside the Box.

10 Fr.

Portrait de la jeune fille en feu

Historiendrama von Céline Sciamma, F 2019; 119 min.

1770 bekommt eine Malerin (Noémie Merlant) den Auftrag, auf einer bretonischen Insel das Hochzeitsporträt einer jungen Frau (Adèle Haenel) zu malen, und zwar heimlich. Denn diese will weder porträtiert werden noch heiraten, lieber wäre sie im Kloster geblieben. Die Frauen berühren sich mehr und mehr mit ihrem ausgehungerten Intellekt und ihrer Sehnsucht nach Freiheit.

Jede Einstellung ist ein Gemälde in diesem langsamen, aber ungeheuer spannungsvollen Film; jede Sekunde, denkt man, könnte alles explodieren. Bild für Bild wird aufgefaltet, wie die zwei Frauen lernen, sich selbst und einander neu zu sehen und ihrem ganz eigenen Feuer auf die Spur zu kommen – gegen alle Regeln des männlichen Blicks. Ein berauschender Film über (weibliche) Kunst und Liebe. (loe)

Cinefile.ch, Filmingo.ch, Myfilm.ch

Ab 7.50 Fr.

Tscharniblues II

Dokumentarfilm von Aron Nick, CH 2018; 83 min.

Im Tscharnergut, jener Hochhaussiedlung im Westen Berns, wo sie als Jugendliche herumlungerten, trifft sich eine Handvoll Freunde wieder. Sie hatten hier 1979 gemeinsam «Dr Tscharniblues» gedreht, einen wilden, ungeschliffenen Amateurfilm über sich selber und ihre Langeweile im Aussenquartier.

Was ist aus den Träumen von damals geworden? Und was hat das Leben mit den Tscharni-Giele gemacht? Diese Fragen stellt der Berner Regisseur Aron Nick den Protagonisten von damals. Sein Dokumentarfilm ist das intime Vorher-nachher-Bild einer Generation – und vor allem: eine Hymne an die Freundschaft. (reg)

Filmbringer

Ab 7.47 Fr.