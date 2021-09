Carpaccio, Puffer und Crumble - Diese Gerichte lassen sich aus Zürcher Obst und Gemüse zaubern

Rezepte mit Zürcher Obst und Gemüse – Vegetarisches Erntedankfest Bunte Randen, frische Mirabellen: Der September ist der schönste Monat für die Obst- und Gemüseküche. Sechs Rezepte von der Redaktion und die besten Bezugsquellen. Sara Belgeri , Claudia Schmid , Daniel Böniger , Gregor Schenker

Dieses Obst und Gemüse gibt es nur jetzt – etwa im Garten unserer Art Directorin, von der das Foto stammt. Foto: Moira Jurt

Nie ist es schöner auf dem Markt als jetzt, wenn die Obsternte ihren Höhepunkt erreicht und sich an den Ständen Kürbisse, Randen und Riesen-Zucchini stapeln. Sogar frische Gravensteiner-Äpfel findet man jetzt. Meist muss man sich ja mit Lageräpfeln zufriedengeben. Doch was tun mit all dem Gewächs? Die «Züritipp»-Redaktorinnen und -Redaktoren haben sich in die Küche zurückgezogen und verarbeitet, was sie auf dem Markt oder gar im eigenen Schrebergarten gefunden haben. Herausgekommen sind alltagstaugliche vegetarische Erntedank-Rezepte. Zeitgeistig sind sie auch: Gemüse wird ja in der Gastronomie gerade als Hauptdarsteller entdeckt. Dieser Entwicklung schliessen wir uns gerne an. Dazu gibt es Tipps aus der Region, die zum Kochen mit Gemüse inspirieren.