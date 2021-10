Geologische Karte zum Mitmachen – Diese Geschichten sind in Stein gemeisselt Sie haben einen schönen Stein gefunden und dazu eine persönliche Story? Tragen Sie alles auf der Karte «Reisesteine» ein. Jean-Marc Nia

Die Geschichte hinter diesem Augengneis erfährt man auf der interaktiven Karte. Foto: Kerstin Fankhauser (Focus Terra)

Folgendes Szenario: Tanja spaziert an einem Strand in Südfrankreich. Sie stösst ihren grossen Zeh an einem Stein, es tut höllisch weh, sie flucht, beruhigt sich, schaut sich das halb im Sand versteckte Ding genauer an. Recht hübsch, denkt sie sich, fragt sich vielleicht noch kurz, was es für ein Stein sein könnte. Sie behält ihn. Fährt mit ihm zurück nach Hause und stellt ihn auf ihrem Fensterbrett aus. Hier endet normalerweise die Geschichte. Doch sie könnte weitergehen.

Gefunden wurde der Gneis hier, am Rhonegletscher. Foto: Kerstin Fankhauser (Focus Terra)

Und zwar so: Tanja trägt ihr Erlebnis auf der interaktiven Karte «Reisesteine» von Focus Terra, dem Wissenschaftsmuseum der ETH, ein. In wenigen Worten beschreibt Tanja, wie sie auf den Stein stiess, lädt ein Foto von ihm und dem Fundort hoch, gibt die Koordinaten des Strandes ein, die sie mit Google rausgekriegt hat, und schickt die Angaben ab. Den Rest erledigen Ulrike Kastrup, die Leiterin von Focus Terra und Initiantin von «Reisesteine», und ihr Team. Sie füllen die Sparte, die den Eintrag auf der Karte komplettiert: die Geologie des Steines.