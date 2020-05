R-Design aus Zürich – Diese innovativen Ideen helfen im Corona-Alltag Die Produkte des Studios Reframe sollen das Leben in Virus-Zeiten einfacher und sicherer machen. Wie das geht, erzählt Gründer Roberto Inderbitzin. Annik Hosmann

Corona treibt auch die Innovation voran: Produkte des Designstudios Reframe. Foto: Sabrina Storchenegger / zvg

Welche Unannehmlichkeiten die Corona-Pandemie mit sich bringen kann, hat Designer Roberto Inderbitzin früh an den eigenen Ohren erfahren. Ende Februar flog der 39-jährige zurück aus Los Angeles. Der Flughafen war leer, die Stimmung gedrückt, und Inderbitzin trug zur Sicherheit im Flughafen eine Hygienemaske. «Schon nach kurzer Zeit schnitten mir die Schnürchen hinter den Ohren ein, was sehr unangenehm war und auf Dauer Schmerzen verursachte», erzählt der Gründer von Reframe, einem Studio für Industriedesign, am Telefon.