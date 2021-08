Zürcher Eiskaffees – Diese Kaffees sind besonders erfrischend Trotz unbeständigem Wetter gehört Eiskaffee zum Sommer. Unsere vier Top-Tipps. Sara Belgeri

Café Noir

Zum Eiskaffee mit Milch gibt es ein Nussstängeli. Foto: Moira Jurt

«Echt feinen Kaffee» gebe es im Café Noir an der Neugasse – so, oder so ähnlich, lesen sich praktisch alle Google-Bewertungen. Das überrascht nicht weiter, schliesslich rösten die Betreiber des Cafés im Kreis 5 seit über zehn Jahren ihren eigenen Spezialitätenkaffee. Wenn es das Wetter zulässt, geniessen wir den Eiskaffee, der mit einem Nussstängeli serviert wird, auf der gemütlichen Terrasse vor dem Lokal. Das kalte Getränk basiert auf zwei Espresso-Shots und wird mit etwas Rohzucker verfeinert. Wahlweise wird es mit oder ohne Milch (oder deren veganen Alternativen) serviert. Unsere Bewertung: echt fein.

Bar Sacchi

Eine originelle Mischung: Eiskaffee gemischt mit Tonic. Foto: Moira Jurt

«Cold Brew Tonic» heisst diese Neuinterpretation des Eiskaffees. Die ungewöhnliche Mischung gibt es bei der Bar Sacchi. Dafür wird der Kaffee nicht gebrüht und danach abgekühlt, sondern direkt kalt angesetzt – in der Fachsprache nennt sich das «Cold Brew». Danach wird das Ganze mit Tonic Water abgeschmeckt. Wir finden: äusserst erfrischend und perfekt für die sehr heissen Tage (die vielleicht irgendwann wieder kommen!). Wie uns der Barkeeper vor Ort verrät, eignet sich das «Cold Brew Tonic» ausserdem besonders vor dem Ausgang als Alternative zu einem alkoholischen Drink. Werden wir am nächsten alkoholfreien Abend ausprobieren!

Stazione Paradiso

Gehören in einen anständigen Eiskaffee: Viele Eiswürfel. Foto: Moira Jurt

Das Stazione Paradiso ist tatsächlich ein kleines Fleckchen Paradies auf Stadtzürcher Boden. Denn: Fast nirgends herrscht so eine lockere, ferienähnliche Stimmung wie im Lokal am Ufer der Limmat. Der Stazione-Paradiso-Eiskaffee besticht mit seiner Einfachheit, und: Er ist vergleichsweise günstig. Für den ultimativen Brain Freeze geniessen wir momentan dazu die Glacekreationen von Nomads Glace, die noch bis im September im Lokal am Wasser gastieren.

Campo

Kalt und schaumig: Der Eiskaffee im Campo. Foto: Moira Jurt

Der «Caffè freddo», den man in der Bar Campo bekommt, ist nicht nur schön schaumig, sondern auch geschmacklich top. Fast wie ein Kaffee-Dessert. Wer die Erfrischung draussen auf der Terrasse am Helvetiaplatz geniesst und dem Treiben zuschaut, kriegt glatt ein wenig Italien-Feeling dazu.

Fehler gefunden?Jetzt melden.