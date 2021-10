Guide Michelin Ehrung in Zürich – Diese Köche haben jetzt einen grünen Stern

Nachhaltigkeit bei Guide Michelin – Diese Köche haben jetzt einen grünen Stern Der Guide Michelin hat erstmals einen grünen Stern für besonders nachhaltige Restaurants vergeben. Auch zwei Restaurants am Zürichsee erhielten die Auszeichnung. Raphael Meier

Küchenchef Cäsar Meyer vom Gasthof Sonne in Stäfa erhielt als einer von wenigen Schweizer Gastronomen den neuen grünen «Michelin»-Stern. Foto: Michael Trost

Die Angel zuckt, etwas hat angebissen. Es sind Sommerferien, als ein kleiner Junge am Ufer des Zürichsees die Fischerrute auswirft. Am Haken von Cäsar Meyer zappelt eine Brachsme. Heute ist Meyer Küchenchef des Gasthofs zur Sonne in Stäfa und erinnert sich zurück: «Aus dem warmen Sommerwasser auf den Teller schmecken die Fische ähnlich wie der Schlammboden, in dem sie sich aufhalten.» Einen besonders guten Ruf geniessen die Karpfenfische gewiss nicht – trotzdem findet man sie heute auf der Speisekarte des mit 15 «Gault-Millau»-Punkten prämierten Restaurants.