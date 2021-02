Kunst für zu Hause – Diese Kunstschaffenden grasen über den Zaun Warum sollen Künstlerinnen und Künstler nicht auch Mode machen? Oder Gebrauchsdinge? Wir stellen Zürcher Kreative vor, die keine Angst vorm Crossover haben. Annik Hosmann , Paulina Szczesniak

Museen? Zu. Galerien? Auch. Wer Appetit auf Kunst hat und nicht grad eine Privatsammlung besitzt, dem bleiben derzeit nur das Internet oder der gute alte Kunstwälzer. Es sei denn, natürlich, man holt sich die Kunst anderweitig ins Haus. Freilich nicht in Form von Van-Gogh-Handyhüllen oder sonstigen Grausligkeiten, zu denen die ewig gleichen Klassiker für den täglichen Gebrauch verwurstet werden. Sondern als exklusive, in kleiner Stückzahl hergestellte Produkte frisch aus den Ateliers von Zürcher Kunstschaffenden, die vor Ideen und Tatendrang nur so strotzen.