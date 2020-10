3:6 und 2:8 gegen Zug – ein Wochenende zum Vergessen für die ZSC Lions – «Diese Leistung war nicht akzeptabel» Nach zwei klaren Niederlagen gegen den EVZ ist der Anfangsoptimismus verflogen. Stürmer Chris Baltisberger redet Klartext. Marco Keller

Trotz generösem Einsatz konnte auch Chris Baltisberger die Zürcher Kanterniederlage nicht verhindern. Hier scheitert der Stürmer am Zuger Ersatzgoalie Luca Hollenstein. Foto: Urs Flüeler/Keystone

Ein erstes Säbelrasseln in der noch jungen Saison hätte das zweifache Duell innert 24 Stunden zwischen den ZSC Lions und dem EV Zug werden sollen. Der Meisterschafts-Kronfavorit und sein erster Herausforderer - beide wollten in diesem Mini-Playoff die Muskeln spielen lassen, dem Gegner quasi auf Vorrat aufzeigen, dass mit ihm zu rechnen ist.

Gelungen ist dies nur dem EVZ, der dank 6:0 Punkten mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 14:5 die Zürcher als Leader ablöste. Für den ZSC bleiben neben dem Verlust des Leaderthrons nur Fragezeichen. Ob er enttäuscht, sauer oder wütend sei, wurde Chris Baltisberger nach Matchschluss gefragt. «Von allem ein wenig», sagte der ZSC-Vorkämpfer hinter der Maske, und seine Augen verengten sich leicht, «diese Leistung war nicht akzeptabel. Wir sind völlig auseinandergefallen, haben Ludovic Waeber allein gelassen. Wenn nur der Goalie spielt, wirds schwierig.»

Nichts, aber auch gar nichts hatte vor dem Doppelspiel auf einen so deutlichen Ausgang hingedeutet. Zug tat sich schwer mit dem Toreschiessen, die Zürcher Defensive hingegen strahlte Ruhe und Souveränität aus. Drei Gegentore nur hatte es gegeben in den letzten vier Partien, fast logisch, dass in dieser Zeit vier Siege resultierten.

Trügerische Siege

Und nun also 14 Minustreffer in 120 Minuten, zugegeben gegen ein Team mit ebenfalls grosser Offensivkraft. Am Einsatz hatte es nicht gefehlt, viele Aktionen waren aber nicht durchdacht, dazu brachen immer wieder Strafen den Rhythmus. Dieser Abfall ist schwierig zu erklären, auch, dass es am Freitag noch schlimmer war als tags zuvor. Baltisberger sucht dennoch Erklärungsansätze: «Auch als wir gewannen, merkten wir, dass das täuschte. Wir benötigten teilweise Glück und wissen, dass wir unser Defensivspiel verbessern müssen. Diese Partien gegen ein Topteam wie Zug haben nun klar aufgezeigt, dass wir daran arbeiten müssen.»

Jetzt sind wir gezwungen, uns eingehend mit diesen Partien auseinanderzusetzen. Chris Baltisberger

Kurz zuvor hatte Rikard Grönborg gesagt: «Wenn wir uns nicht an unseren Gameplan halten, sind wir ein ziemlich durchschnittliches Team.» Baltisberger bestätigt die Aussage seines Trainers: «Eine Struktur im Spiel ist immer wichtig, da kann man darauf aufbauen. Wir haben sie teilweise, lassen aber schnell rausbringen. Natürlich wird es noch schwieriger, wenn wir immer wieder Strafen kassieren. Grundsätzlich müssen wir aber auch wieder etwas einfacher spielen.»

Das einzige Positive im Negativen: Im Oktober geht es gerade für Spitzenteams noch um sehr wenig, die heisse Saisonphase ist noch sehr weit entfernt - und dies nicht einmal wegen Corona. Baltisberger hofft auf eine heilsame Wirkung: «Vielleicht sind wir im Nachhinein einmal froh, dass wir heute eins auf den Deckel bekommen haben. Jetzt sind wir jedenfalls gezwungen, uns eingehend mit diesen Partien auseinanderzusetzen.»