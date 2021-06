Bührle-Sammlung – Diese Meisterwerke hängen bald im Kunsthaus Zürich Van Gogh, Cézanne, Manet: Der umstrittene Kunstsammler Emil Bührle beschert Zürich 193 herausragende Gemälde des Impressionismus. Wir zeigen die wichtigsten. Christoph Heim

Claude Monet: «Mohnblumenfeld bei Vétheuil» um 1879. Foto: © P. Schälchli, Zürich

Bei aller Kritik an dem Waffenproduzenten Emil G. Bührle: Dank dem Sammeleifer des einst reichsten Mannes der Schweiz kommt Zürich in seinem neuen, von David Chipperfield erbauten Kunsthaus am Heimplatz demnächst in den Genuss einer einmaligen Sammlung französischer Impressionisten und Nachimpressionisten. In Europa gibt es ausserhalb von Paris kein Museum, das diese für die Entwicklung der modernen Kunst so entscheidende Epoche in einer ähnlichen Dichte und Tiefe präsentieren kann.

Die Qualität dieser Kunstsammlung steht im Zentrum des neu erschienenen Sammlungskatalogs. Es handelt sich um eine eigentliche Sammlungsbiografie, da Entstehung und Wachstum der Sammlung von schliesslich 600 Kunstwerken, für die Emil G. Bührle über die Jahre 38 Millionen Franken ausgegeben hat, beschrieben werden. Verantwortlich für die umfassende Darstellung ist der Kunsthistoriker Lukas Gloor, der seit rund zwanzig Jahren Direktor der Stiftung Emil Bührle ist. Er hat die ihm anvertraute Sammlung durchleuchtet, die Provenienzen der Bilder bestmöglich geklärt und die kunsthistorische Bedeutung der Bilder und der Sammlung gewürdigt.