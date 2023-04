Imagekampagne der UBS – Diese Mütze soll ein Hit werden Um mehr Volksnähe herzustellen, lanciert die UBS heute eine Wollmütze. Kritiker monieren, die Werbeaktion sei deplatziert und komme viel zu früh. David Sarasin

Die Smileys im Logo der neuen UBS-Kappe sind typisch für den Zürcher Modedesigner Julian Zigerli. Foto: Silas Zindel

Nur zwei Wochen nach Bekanntwerden der Übernahme der CS durch die UBS geht die grösste Schweizer Bank in die PR-Offensive. Die Wollmütze mit dem Namen «We Are KMU» erscheint am Samstag in einer Stückzahl von 500’000 und wird gleichentags an Privatkunden und Interessierte verteilt.