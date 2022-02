Nachwuchsmodel Barathy Akkan – Pflegefachfrau aus den Bergen erobert die internationalen Laufstege Von Glarus über Zürich an die Pariser Fashion Week: Die 26-jährige Barathy Akkan wird auch im Ausland gebucht. Claudia Schmid Ela Çelik (Foto)

Barathy Akkan ist bei drei Modelagenturen unter Vertrag. Foto: Ela Çelik

Der Weg von Nachwuchsmodel Barathy Akkan ist überraschend altmodisch: Sie geht ihre Karriere langsam an. Ausgerechnet in einer Zeit, in der in Castingshows Dutzende von Möchtegernmodels an die Öffentlichkeit gespült werden und es möglich geworden ist, schnell zur Influencerin zu werden.