Landesverteidigung am Flussufer – Diese Rampe wäre für den Kriegsfall An gewissen Flussuferstellen Stellen im Kanton Zürich stehen merkwürdige Betonrampen. Ihr Einsatz ist für den Ernstfall gedacht. Martin Huber Sabina Bobst (Foto)

Brückenfundament am Limmatufer bei Oetwil: Hier könnte die Armee im Notfall eine behelfsmässige Brücke errichten. Foto: Sabina Bobst

Der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine rückt die Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts auch in Europa wieder stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Und er lenkt das Interesse auf die Schweizer Sicherheitspolitik und militärische Infrastruktur hierzulande. Zwar dominieren die Beschaffung neuer Kampfjets und eines Luftabwehrsystems sowie Massnahmen gegen Cyberattacken die Diskussion rund um die Landesverteidigung. Doch zu ihr gehören nach wie vor auch eher profane und unspektakuläre Anlagen – wie die sogenannten Übersetzstellen an Flüssen.