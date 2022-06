Gestrandet wegen Skyguide-Panne – Diese Rechte können Flugpassagiere jetzt geltend machen Annullierte Flüge, Verspätungen – und jetzt? Ein Experte erklärt, ob Reisende Anspruch auf eine Umbuchung oder eine Nacht im Hotel haben. Bernhard Kislig

Ungewissheit, nachdem alle Flüge vorübergehend annulliert worden sind: Reisende warten am frühen Mittwochmorgen am Flughafen Zürich auf Informationen. Foto: Samuel Schalch

Ohne Flugüberwachung geht im Luftverkehr gar nichts mehr: Die herbeigesehnte Abreise in die Ferien oder das Geschäftsmeeting im Ausland stehen plötzlich auf der Kippe. So erging es heute Morgen zahlreichen Passagieren an den Flughäfen Zürich und Genf.

Keine Ausgleichszahlungen