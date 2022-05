Finanzkräftige Investoren – Diese reichen Kumpel helfen Elon Musk beim Kauf von Twitter Der Unternehmer hat weitere 7 Milliarden Dollar beisammen, um das soziale Netzwerk zu übernehmen. Unterstützung erhält Elon Musk von Oracle-Gründer und Multimilliardär Larry Ellison. Jon Mettler

Elon Musk hat seinen Anteil für die Übernahme von Twitter erhöht. (2. Mai 2022) Foto: Angela Weiss (AFP)

Elon Musk kommt seinem Ziel immer näher, den Kurznachrichtendienst Twitter für 44 Milliarden Dollar zu übernehmen. Wie eingereichte Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht zeigen, hat Musk eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 7,1 Milliarden Dollar gesichert.

Den Dokumenten ist ebenfalls zu entnehmen, dass der Gründer von Tesla mit Schweizer Wurzeln seinen Anteil an der Übernahme von ursprünglich 21 Milliarden Dollar auf 27,25 Milliarden erhöht hat.

Wie der US-Sender CNBC berichtet, will Musk vorübergehend auch die Funktion des Twitter-Chefs übernehmen. Die neue Finanzierungsrunde kam dank hochrangiger Geldgeber sowie Investmentfirmen zustande. Dazu gehören:

Larry Ellison

Larry Ellison eilt seinem Freund Elon Musk zu Hilfe. Foto: Justin Sullivan (Getty Images)

Der Mitgründer von Oracle und amtierende Technologiechef des Software- und Hardwareherstellers aus den USA beteiligt sich mit 1 Milliarde Dollar an der Übernahme von Twitter. Larry Ellison hat immer wieder betont, dass er mit Musk «sehr eng befreundet» sei. Ellison sitzt seit dem Jahr 2018 im Verwaltungsrat von Tesla.

Als einer der reichsten Menschen der Welt – ein Superlativ, den sich der 77-Jährige mit Musk teilt – und mit einem geschätzten Vermögen von 102 Milliarden Dollar fällt die Investition für Ellison kaum ins Gewicht.

Prinz Al-Walid bin Talal al-Saud

Der saudische Prinz Al-Walid bin Talal al-Saud war ursprünglich gegen eine Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Foto: Giuseppe Cacace (AFP)

Der saudische Investor hat zugesagt, seine Beteiligung an Twitter in Höhe von 1,89 Milliarden Dollar in die Übernahme einzubringen, anstatt sie zu Geld zu machen. Zuerst hatte sich der Prinz noch gegen das Vorhaben von Elon Musk ausgesprochen.

Mit einem geschätzten Vermögen von über 39 Milliarden Dollar gilt Al-Walid bin Talal al-Saud als reichster Araber. Das hat ihm die Bezeichnung «Warren Buffett von Saudiarabien» eingebracht.

Ausgerechnet auf Twitter sicherte der Prinz «seinem neuen Freund» Musk seine Unterstützung zu: «Ich glaube, dass Sie eine hervorragende Führungskraft für Twitter sein werden, um das grosse Potenzial des Unternehmens voranzutreiben und zu maximieren», schrieb Al-Walid bin Talal al-Saud.

Ben Horowitz

Risikokapitalgeber Ben Horowitz wirft Twitter Zensur vor. Foto: Kevin Dietsch (Getty Images)

Der Mitbegründer der kalifornischen Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz schiesst über seine Firma 400 Millionen Dollar in den Kauf von Twitter ein. Ben Horowitz begründet sein Engagement mit mehreren Nachrichten auf Twitter.

Unter anderem wirft er dem Mikroblogging-Dienst Zensur vor und kritisiert die Abhängigkeit von Twitter von Werbung. Das US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» schätzt das Vermögen von Horowitz auf 3,5 Milliarden Dollar.

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao ist mit Kryptowährungen reich geworden. Foto: Binance

Der Gründer und Chef der weltweit grössten Kryptowährungsbörse Binance beteiligt sich über seine Firma mit 500 Millionen Dollar an der Übernahme von Twitter. In einem Interview mit der «Financial Times» bezeichnet der chinesisch-kanadische Geschäftsmann die Beteiligung «eher als Blankoscheck» denn als eine «Investition mit einem spezifischen Plan dahinter».

Das Vermögen des 44-Jährigen wird auf rund 65 Milliarden Dollar geschätzt.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Er hat mehrere Journalistenpreise gewonnen, darunter den Nebenmedienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbands, den European Newspaper Award und den Medienpreis der Bedag. Mehr Infos @jonmettler

