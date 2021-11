Zoom – Diese Schönheit ist bedrohlich Helmut Newton erreichte als Modefotograf ein Millionenpublikum. Wie widerspenstig sein Schaffen ist und woher das kommt, zeigt ein neues Buch. Regula Fuchs (Text) , Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Lisa Taylor and Jerry Hall, Rudi Gernreich, American Vogue, Miami 1975 © Helmut Newton Foundation, Berlin

Modezarin Anna Wintour hat einmal gesagt, wenn man ­Helmut Newton als Fotograf buche, bekomme man sicher kein hübsches Mädchen an einem lieblichen Strand zu sehen, sondern etwas Ikonisches, etwas, das einen zum Denken anrege – oder verstöre.

Maschine Age, Thierry Mugler, American Vogue, Monte Carlo 1995 © Helmut Newton Foundation, Berlin

Prada, Monte Carlo 1984 © Helmut Newton Foundation, Berlin

Die Chefredaktorin der amerikanischen «Vogue» brachte das Schaffen des deutschen Fotografen damit auf den Punkt. Newton, der 1920 als Helmut Neustädter geboren wurde, liess sich in Berlin zum Modefotografen ausbilden. Auf seinen frühen Bildern ist das Widerspenstige, das Wintour meint, noch kaum erkennbar. Sein Auge fürs Ungewöhnliche allerdings schon. Die Dame mit Hut etwa inszenierte Newton in Melbourne 1955 so, als obs eine Filmszene wäre: Im Hintergrund steht ein Mann im Frack – ist er es, der die Frau so nachdenklich macht? Auch in späteren Porträts setzte Newton häufig aufs Erzählerische, beispielsweise 1989, als er die amerikanische Schauspielerin Lauren Hutton mit einem Alligator ringen liess – ein Bild von rätselhafter Erotik.

Fashion, Melbourne 1955 © Helmut Newton Foundation, Berlin

Lauren Hutton, Miami 1989 © Helmut Newton Foundation, Berlin

Der Band «Helmut Newton. ­Legacy» ist ein guter Einstieg ins Werk des 2004 verstorbenen Fotografen. Chronologisch strukturiert, zeigt das Buch auf, wie sich Newton immer mehr von den Konventionen der kommerziellen Fotografie entfernte. So tauchten seine Werke ab den 80er-Jahren nicht mehr nur in Zeitschriften, sondern auch in Galerien und Museen auf.

Nachdem Newton 1938 als Jude seine deutsche Heimat hatte verlassen müssen, liess er sich in Australien nieder und anglisierte seinen Namen. Zurück in Europa, nahm seine Karriere ab 1960 in Paris Fahrt auf. Ein Wendepunkt war 1964 die Serie für die avantgardistische Kollektion von Courrèges. Obwohl er von sich sagte, er sei kein Künstler, sondern Fotograf, so hatten diese Bilder einen doppelten Boden. Newton fotografierte die Modelle in einem Raum mit matten Spiegeln, welche die Frauen vervielfachten und die Konturen fast psychedelisch verwischten.

Courrèges, Queen, Paris 1964 © Helmut Newton Foundation, Berlin

June, 1959 © Helmut Newton Foundation, Berlin

Schönheit war bei Newton sowieso nie einfach geniessbar – ebenso wenig wie Nacktheit. Spätestens seit den 80ern ist die Aktfotografie eine Konstante im Werk. Die Blösse der Frauen hat jedoch nichts Romantisches, sondern wirkt bedrohlich, kühl und oft irritierend. In feministischen Kreisen sorgten die Akte für Kritik. Dabei enthüllen sie weniger die abgebildeten Frauen, sondern vielmehr das Wesen des Fotografen selbst.

Carla Bruni, Blumarine, Nice 1993 © Helmut Newton Foundation, Berlin

Infos einblenden Helmut Newton. Legacy.

Taschen-Verlag.

Helmut Newton, Matthias Harder, Philippe Garner

Hardcover, 24 x 34 cm, 3,04 kg, 424 Seiten.

100 Franken. taschen.com

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft.

Fehler gefunden?Jetzt melden.