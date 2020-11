Massnahmen in der Stadt Zürich – Diese Schule weitet die Maskenpflicht auf Primarschüler aus Ein Schulhaus in Zürich-Affoltern geht weiter als der Kanton und empfiehlt schon 4.-Klässlern, eine Maske zu tragen. Wie es dazu kam.

Diese Schülerinnen und Schüler einer 7. Klasse tragen Maske – in zwei Zürcher Schulen sollen das nun auch 4. bis 6. Klässler. Foto: Raphael Moser

Die Schule Holderbach empfiehlt Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe, während des Unterrichts eine Maske zu tragen. Das meldet das «Regionaljournal Zürich/Schaffhausen» von Radio SRF. Damit geht die Schule weiter als vom Kanton vorgeschrieben.

Auslöser der Massnahme waren zwei Corona-Fälle, die zur Quarantäne einer ganzen Mittelstufenklasse führten. Schulleiter Manuel Felder und Vera Lang, Präsidentin des Schulkreises Glattal, gelangten daraufhin mit einem Brief an die Eltern, in dem sie die «vorübergehende Maskenpflicht in geschlossenen Räumen» ankündigten, um «weitere Klassen vor einer solchen Quarantänemassnahme zu bewahren.» Die Regel gilt ab heute.

Eltern reagierten mehrheitlich positiv

Es handle sich allerdings eher um eine Empfehlung als um eine Pflicht, sagt Schulleiter Manuel Felder. Eine Pflicht sei rechtlich wohl gar nicht durchsetzbar. Falls es Eltern gebe, die der Empfehlung nicht nachkommen möchten, werde man das Gespräch suchen. Die meisten hätten aber positiv reagiert.

Bereits vergangene Woche meldete das Regionaljournal, dass eine Schule in Maur eine Maskenpflicht für die Mittelstufe eingeführt hatte. Damals äusserte sich das kantonale Volksschulamt kritisch. Auch Vera Lang vom Schulkreis Glattal sagt, eine flächendeckende Maskenpflicht halte sie nicht für sinnvoll. Sie finde es aber richtig, dass man solche Massnahmen punktuell als Empfehlung aussprechen darf.

hwe