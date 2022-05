7. Sieg im 7. WM-Spiel – Diese Schweizer Eishockeyaner machen Spass In einem harten Kampf ringen sie auch Deutschland (4:3 nach Penaltys) nieder und sichern sich den Gruppensieg. Im Viertelfinal empfangen sie am Donnerstag die jungen Amerikaner. Simon Graf aus Helsinki

Am Schluss jubelten wieder die Schweizer, wie hier beim 3:2 durch Malgin (unten). Foto: Heikki Saukkomma (AFP)

Duelle gegen Deutschland sind immer äusserst umkämpft, die Schweizer haben gegen ihre Nachbarn schon manche bittere Niederlage einstecken müssen. Zuletzt 2021 in Riga, als sie im WM-Viertelfinal 2:0 führten, ehe sie 44 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit das 2:2 kassierten und im Penaltyschiessen ausschieden. Damals waren sie, mit dem Vorsprung im Rücken, zu passiv geworden.

In Helsinki gaben sie im dritten Abschnitt zwar auch ein 3:2 preis, doch passiv wurden sie diesmal nicht, im Gegenteil: Sie waren es, die fortan auf das Siegestor drückten. Es fiel in der regulären Spielzeit zwar nicht mehr, doch damit konnten beide Nationen leben: Die Schweizer sicherten sich mit diesem Punkt schon einmal den Gruppensieg, die Deutschen Rang 2 vor Kanada. In der Overtime fiel kein Tor, im Penaltyschiessen trafen dann Hischier und Riat für die Schweizer und wehrte Berra alle vier deutschen Versuche ab zum 7. Sieg im 7. WM-Spiel.



Das Team von Patrick Fischer trifft damit am Donnerstag in Helsinki auf die jungen Amerikaner, die ihre Gruppe auf dem vierten Platz abschliessen. Punkto Speed werden die US-Boys den Schweizern sicher Paroli bieten können. Aber was die Erfahrung betrifft, vor allem auf der WM-Bühne, haben die Schweizer klare Vorteile. Und sie dürfen in Helsinki bleiben, in ihrer gewohnten Umgebung, derweil die Amerikaner aus Tampere anreisen müssen.

Das Telegramm Infos einblenden Schweiz - Deutschland 4:3 n.P. (1:2, 2:0, 0:1) 3862 Zuschauer. Tore: 2. Ambühl (Corvi, Herzog) 1:0. 12. Wissmann (Reichel/Ausschluss Egli) 1:1. 16. Loibl (Seider, Müller) 1:2. 22. Suter (Malgin, Kukan) 2:2. 39. Malgin (Moser, Meier/Ausschluss Müller) 3:2. 48. Plachta (Wissmann) 3:3. – Penaltyschiessen: Hischier 1:0; Loibl, Berra hält. Riat 2:0; Plachta, Berra hält. Suter daneben; Noebels, Berra hält. Malgin, Grubauer hält. Fischbuch, Berra hält. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 2 Minuten gegen Deutschland. Schweiz: Berra; Kukan, Siegenthaler; Fora, Moser; Egli, Geisser; Marti; Riat, Hischier, Meier; Simion, Malgin, Suter; Ambühl, Corvi, Herzog; Miranda, Bertschy, Thürkauf; Kuraschew. Bemerkungen: Schweiz ohne Aeschlimann, Glauser (überzählig) und Scherwey (verletzt, Turnierende). – Pfostenschüsse: 38. Meier, 45. Fora. 59:48 Timeout Deutschland.

Im letzten Gruppenspiel eröffnete Ambühl das Skore bereits nach 97 Sekunden mit einem präzisen Hocheckschuss. Doch die Deutschen waren zu Beginn bissiger und setzten die Schweizer früh unter Druck. Das führte in der 12. Minute zu einer Strafe Eglis, welche Deutschland nach nur fünf Sekunden zum 1:1 durch Wissmann nutzte. Und in der 16. Minute lenkte Loibl einen Schuss von NHL-Jungstar Seider zum 2:1 ab.

Die Deutschen hatten im Startdrittel klare Vorteile, Berra hielt den Rückstand in Grenzen. Und wie schon gegen Frankreich sah man nach der ersten Pause verwandelte Schweizer. Nun bewegten auch sie ihre Beine mehr und brachten die Deutschen mit ihrem Speed vermehrt in Bedrängnis. Suter (22.) glich zum 2:2 aus, Malgin (39.) stellte im einzigen Schweizer Powerplay mit einem Direktschuss auf 3:2. Es war bereits das fünfte WM-Tor des ZSC-Stürmers.

Die Schweizer schienen eigentlich alles im Griff zu haben, als sich Plachta in der 48. Minute spektakulär zwischen Siegenthaler und Kukan durchdribbelte und im Fallen das 3:3 erzielte. Aber diesmal waren es die Schweizer, die das Penaltyschiessen gewannen.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.