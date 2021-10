Nachhaltiges Haarewaschen – Diese Seife ist ein Multitalent Unsere Autorin hat sich die Haare mit einem Seifenblock eines Zürcher Start-ups gewaschen. Nach einem Monat ohne flüssiges Shampoo ist sie bekehrt. Sara Belgeri

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist unsere Autorin von der nachhaltigen Shampoo-Alternative überzeugt. Foto: PD

Das mit dem Shampoo ist so eine Sache: Es ist nicht ganz einfach, das passende zu finden. Und wenn man dann denkt, man hat es, merkt man, dass es voll ist von Silikonen, Parabenen und Sulfaten, die man eigentlich vermeiden sollte.

Natürliche Shampoos scheinen also die beste Option zu sein, wenn man oben genannte Inhaltsstoffe vermeiden will. Noch besser, wenn es sich dabei um feste Haarseifen handelt. Diese generieren weniger Abfall und sind somit nachhaltiger als Shampoos in Plastikflaschen.

Weil ich meinen Haaren und der Umwelt etwas Gutes tun wollte, machte ich mich also auf die Suche nach einer geeigneten Haarseife. Eine Freundin machte mich schliesslich auf diejenigen des Zürcher Start-ups «Frau Kunz» aufmerksam, die in einer Seifenmanufaktur in Arosa in Handarbeit hergestellt werden.